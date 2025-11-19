В Госдуме предложили ввести дисклеймеры о вырезанных сценах фильмов

Депутаты предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах и сериалах

Tекст: Мария Иванова

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили обязать дистрибьюторов и телеканалы информировать зрителей о вырезанных сценах в фильмах, передает ТАСС.

Соответствующее письмо направлено министру культуры Ольге Любимовой. Документ поясняет, что часто при удалении сцен из-за вредного контента зрителей не предупреждают об изменениях.

Парламентарии говорят, что из-за отсутствия информации о сокращениях происходит искажение авторского замысла, а зрители сталкиваются с непониманием происходящего. В письме говорится: «Предлагаем законодательно закрепить обязанность прокатчиков и эфирных каналов снабжать специальным дисклеймером любые фильмы, сериалы и другие произведения, демонстрируемые в версии, отличной от оригинальной. Если из картины удалены сцены, изменены диалоги или вырезаны отдельные участники (актеры), зритель должен получить соответствующее уведомление до начала просмотра или в начале сеанса».

Авторы инициативы считают, что дисклеймер может отображаться на экране или в сопровождении описания, чтобы обеспечить зрителям право на достоверную информацию о демонстрируемом произведении. По их мнению, такие меры призваны повысить прозрачность и доверие к дистрибуторам контента в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу может появиться в российском прокате при соблюдении требований закона.

Московский арбитраж в ноябре признал право киносети «Синема Парк» на более 620 млн рублей упущенной выгоды от бывшей «дочки» Sony Pictures.

Между тем Россия приступила к созданию кинокластера мирового уровня для ускорения развития национального кино.