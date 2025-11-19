Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
В Госдуме предложили ввести дисклеймеры о вырезанных сценах фильмов
Депутаты предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах и сериалах
Депутаты предложили ввести обязательные предупреждения о вырезанных сценах и изменениях в фильмах и сериалах, чтобы зритель знал о несоответствии версии оригиналу.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили обязать дистрибьюторов и телеканалы информировать зрителей о вырезанных сценах в фильмах, передает ТАСС.
Соответствующее письмо направлено министру культуры Ольге Любимовой. Документ поясняет, что часто при удалении сцен из-за вредного контента зрителей не предупреждают об изменениях.
Парламентарии говорят, что из-за отсутствия информации о сокращениях происходит искажение авторского замысла, а зрители сталкиваются с непониманием происходящего. В письме говорится: «Предлагаем законодательно закрепить обязанность прокатчиков и эфирных каналов снабжать специальным дисклеймером любые фильмы, сериалы и другие произведения, демонстрируемые в версии, отличной от оригинальной. Если из картины удалены сцены, изменены диалоги или вырезаны отдельные участники (актеры), зритель должен получить соответствующее уведомление до начала просмотра или в начале сеанса».
Авторы инициативы считают, что дисклеймер может отображаться на экране или в сопровождении описания, чтобы обеспечить зрителям право на достоверную информацию о демонстрируемом произведении. По их мнению, такие меры призваны повысить прозрачность и доверие к дистрибуторам контента в России.
