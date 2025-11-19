Житель Мурманской области выиграл в лотерею 31 млн рублей после сна о звездах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Мурманской области Иван Б. выиграл более 30 млн руб. в лотерее «Рапидо Про» во время отпуска в Петербурге, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе «Столото», рекордная удача пришла к мурманчанину после необычного сна, в котором он, по словам супруги, «тянулся к звездам».

В 343217-м тираже Иван купил три билета, выбрав два числа, связанные с днями рождения родственников, остальные определил, посмотрев архив тиражей. Победитель рассказал: «Получив смс-уведомление о выигрыше, я удивился, но проверить результаты решил позднее. На тот момент мы гуляли по паркам, заходя по пути в магазины. Только спустя часа три я зашел на сайт. Мы были в кафе. После увиденного я с трясущимися руками пошел за напитками, чтобы отпраздновать победу».

Супруга победителя не сразу поверила, увидев сумму на экране. Впрочем, сомнения исчезли, когда выигрыш подтвердили в точке продаж лотерей. Женщина даже вспомнила, что накануне супругу приснилось, будто он тянется к звездам, и с улыбкой отметила совпадение во сне и наяву.

Иван работает мастером-приемщиком металла, а его жена – мастер ногтевого сервиса. Семья планирует потратить выигрыш на закрытие ипотеки, помощь родителям и бабушке, а также на покупку еще одной квартиры.

