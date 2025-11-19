В Москвариуме дельфиненок выполнил сложные элементы во время игр

Tекст: Дмитрий Зубарев

Детеныш краснокнижной черноморской афалины Флиппи из центра океанографии и морской биологии «Москвариум» демонстрирует высокий уровень обучения и осваивает сложные для дельфиненка элементы, передает РИА «Новости». Малыш появился на свет в сентябре, а имя для него выбрали жители столицы – оно подчеркивает активный и своенравный характер ребенка. Мать Флиппи, самка Нота, также родила в 2023 году еще одного дельфиненка по имени Локи.

Старший тренер Алиса Колосова рассказала, что любимым занятием Флиппи стала игра с мячиком, требующая развивать координацию, ловкость и фокус внимания. Она отметила: «Это очень большая веха в его развитии: он научился играть с предметами». Такое поведение характерно дельфинам и в природе, однако для столь маленького животного это непростая задача.

По словам Колосовой, дельфиненок не только толкает мячик мордочкой, «буксируя» его по волнам, но и осваивает игру с мячом хвостом, что еще сложнее. Кроме того, Флиппи проявляет настойчивость, пытаясь прыгать на мячик сверху, а когда игрушка выскакивает из-под него, он явно радуется своему успеху.

Черноморская афалина занесена в Красную книгу. Современная популяция в Черном море достигает 43 тыс. особей. Это самые крупные представители черноморских дельфинов: они могут достигать трех метров в длину и 350 килограммов веса.

