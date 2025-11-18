Конгрессмены США проголосовали за публикацию материалов по делу Эпштейна

Tекст: Антон Антонов

Палата представителей США одобрила законопроект «Акт о прозрачности материалов Эпштейна». Законопроект поддержали 427 членов палаты, против выступил только один конгрессмен. Документ направлен в Сенат для дальнейшего рассмотрения, передает РИА «Новости».

Законопроект требует публикации в доступном для изучения и скачивания формате всех незасекреченных записей, документов, переписки и материалов следствия, касающихся расследования и судебного процесса в отношении Эпштейна.

Законопроект предусматривает раскрытие имен госслужащих, которые появлялись в деле, однако допускает сохранение в тайне определенных данных. В частности, власти смогут не публиковать персональные сведения потерпевших и материалы, способные поставить под угрозу действующее федеральное расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп призвал республиканцев проголосовать за обнародование файлов. Ранее Трамп долгое время выступал против данной законодательной инициативы.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме. В деле Эпштейна упоминали бывшего президента США Билла Клинтона, миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Бренсона, британского принца Эндрю.

