    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», но никто и не ставит на быстрый результат. Но в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    18 ноября 2025, 09:16 • Новости дня

    Россия втрое сократила экспорт палладия в ЕС в сентябре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в сентябре этого года почти втрое снизила объем поставок палладия в Евросоюз, до минимума за четыре месяца, следует из данных Евростата.

    Россия почти втрое снизила объем экспорта палладия в Евросоюз в сентябре, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, в сентябре импорт палладия из России составил 19,2 млн евро, что является минимальным показателем с мая. Это в 2,5 раза меньше объема августа и на 9% ниже уровня прошлого года.

    За три квартала этого года совокупные поставки российского палладия в Евросоюз уменьшились на 8%, до 248,4 млн евро. Россия опустилась на третье место среди главных поставщиков палладия в ЕС, уступив ЮАР и США. В пятерку крупнейших стран-экспортеров палладия в ЕС вошли также Швейцария и Южная Корея.

    В сентябре единственным покупателем российского палладия в рамках Евросоюза стала Италия. Ранее немецкий рынок также приобретал металл: Германия ввозила его в 2022 году, а также в январе и марте текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировая гонка за редкоземельными металлами обойдет стороной Украину.

    Ранее ЕС и США увеличили импорт российского никеля и алюминия.

    В Германии заявили о высокой зависимости от российского никеля, палладия и хрома.

    15 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Каллас заговорила о победе России
    Каллас заговорила о победе России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Каллас заявила о необходимости продолжения санкционного давления против России, передает РИА «Новости». Она призвала страны Евросоюза увеличить поддержку Украины и не ослаблять введенные ранее ограничения.

    По словам Каллас, «поддержка Украины – сущая мелочь по сравнению с ценой победы России». Глава дипведомства подчеркнула, что политические и экономические усилия Евросоюза в поддержку Киева необходимо сохранить, несмотря на расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о включении рестрикций по криптовалютам в новый пакет антироссийских санкций.

    Каллас также признала провал встречи «коалиции желающих» по теме Украины.

    Она ранее заявила, что Европа и Киев обязательно должны принимать участие в любых будущих мирных переговорах по ситуации на Украине.

    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    @ Eoin Noonan/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    15 ноября 2025, 18:37 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    @ Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки решений о передаче замороженных российских активов европейскими властями, сообщает газета Le Monde.

    Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила в интервью газете Le Monde о готовности через суд оспаривать приказы Еврокомиссии и Совета ЕС в случае решения о конфискации активов России, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что будет действовать исходя из законов и правовой базы, а возможность обращения в судебные инстанции не исключается, если европейские институты принудят Euroclear к этому шагу. С 2022 года юридический отдел компании был увеличен с десяти до 200 сотрудников.

    Глава депозитария отметила, что конфискация российских активов, даже если она будет замаскирована, создаст риски для всей зоны евро. Урбен объяснила, что многие страны выражают обеспокоенность тем, как возможное экономическое давление на российские средства может повлиять на инвестиционный климат Европы. Использование замороженных российских средств – например, для кредитования Украины – приведет к снижению инвестиций международных игроков в евро и осложнит удовлетворение финансовых потребностей всего блока.

    «Россия может инициировать судебное разбирательство из-за нарушения международного права и принципа суверенитета государственных активов», – заявила Урбен.

    Она также указала на сложность выполнения обязательств перед Москвой после завершения конфликта, если эти средства будут потрачены или конфискованы.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что бизнесмены предупреждают его о рисках для европейских активов в России. Le Monde дополнила, что взаимные заморозки составляют значительные суммы: в России заблокировано от 20 до 40 млрд евро клиентов Euroclear.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы Евросоюза по изъятию российских замороженных активов.

    Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

    Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.

    15 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов

    Monde: Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что бельгийский депозитарий хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России, сообщила газета Monde.

    По словам Урбан, Европейский депозитарий Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, большая часть из которых – 180 млрд евро – принадлежит Центробанку России, передает РИА «Новости».

    Урбан отметила, что Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 трлн евро – это в 14 раз больше ВВП Франции.

    После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и государства G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России – примерно 300 млрд евро, из которых более 200 млрд находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear. Еврокомиссия ранее заявила, что с января по сентябрь 2025 года передала Украине 14 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов России.

    Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

    Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

    Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к снижению доверия к Euroclear со стороны государственных банков.

    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    17 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер

    Политолог Козюлин: Франция может обогнать Британию в рейтинге недружественных правительств

    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    @ Bastien Ohier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Главные недоброжелатели России в Европе очевидны, это власти Британии и Франции, считает политолог Вадим Козюлин. По его мнению, именно они поборются в ноябре за первую строчку рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине о продаже 100 истребителей Rafale.

    «В ноябре, скорее всего, развернется настоящее соперничество между Францией и Британией за нахождение на первом месте рейтинга недружественных правительств. Заявления Парижа о намерениях передать Украине 100 единиц истребителей Rafale – это очень серьезная заявка», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Конечно, в осуществимость столь грандиозных планов, поверить достаточно трудно, однако здесь важна тенденция: Эммануэль Макрон продолжает держаться за звание главного ястреба Европы, а значит, в ближайшее время от него стоит ждать и других рискованных действий», – продолжает он.

    «В целом же идея создания такого рейтинга весьма перспективна. Он позволяет читателям увидеть, какие правительства действительно проводят недружественную политику в отношении России, а какие вынужденно следуют в русле сложившихся внешнеполитических обстоятельств», – пояснил эксперт.

    Особую ценность, по его словам, представляет ежемесячный формат публикации: «Это дает возможность отслеживать динамику изменений в политике различных государств и делать обоснованные выводы. Также принципиально важна сама формулировка – акцент на «недружественных правительствах», а не на государствах в целом».

    «Политическое руководство, например, Германии рано или поздно сменится. Но с немецким народом нам предстоит выстраивать дальнейшие отношения. Крайне важно, чтобы наши граждане не переносили негатив с конкретных политиков на всех людей западной культуры. Этот подход полностью соответствует линии, которую в последнее время последовательно проводят российские дипломаты», – резюмировал Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

    Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    15 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»

    Президент Болгарии Радев заявил о нелегитимности назначения управляющего «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Болгарии Румен Радев выступил против нового закона о назначении особого торгового управляющего активами компании «Лукойл», подчеркнув его противоречие конституции страны.

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что назначение особого торгового управляющего активами «Лукойла» противоречит закону, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что парламентское большинство приняло закон, который фактически снимает контроль с управляющего и предоставляет ему право распоряжаться акциями компании без каких-либо административных или судебных ограничений.

    По словам Радева, данная инициатива нарушает конституцию Болгарии, поскольку отменяет гарантии по контролю над действиями управляющего, противоречит принципу неприкосновенности частной собственности и «развязывает руки для безобразий».

    «Когда исчезают дебаты в парламенте, исчезает и политика, а на ее место приходит диктатура», – отметил Радев.

    Радев также обратил внимание, что по закону, утвержденный в должности управляющий Румен Спецов должен был представить шестимесячный рабочий план, который должен был быть одобрен Советом безопасности. По словам главы государства, это требование проигнорировали, а деятельность «началась с нарушения закона, что может привести к его абсолютному нарушению».

    Президент выразил мнение, что над болгарским правительством существует сильная неформальная власть, из-за которой были приняты «непрозрачные решения», а закон, дающий столь широкие полномочия управляющему «Лукойла», был принят с нарушением правовых и моральных норм.

    Ранее в Болгарии вступил в силу закон о переходе управления нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» к назначенному государством торговому управляющему. Парламент Болгарии преодолел вето президента на данный закон.

    Компания «Лукойл» подчеркнула важность обеспечения непрерывности работы предприятий при смене владельца.

    Британия ранее отменила санкции в отношении двух болгарских «дочек» «Лукойла».

    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    15 ноября 2025, 17:43 • Новости дня
    На Украине назвали два варианта действий Европы против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо реформ, либо отставки ряда ключевых украинских чиновников из-за коррупционного скандала, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что Европа будет вынуждена реагировать на коррупционный скандал в Киеве и не сможет ограничиться лишь общими заявлениями, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что скандал уже стал аргументом для ряда европейских политиков, выступающих за сокращение или прекращение финансовой поддержки Киева.

    По данным издания, сейчас Европейский союз рассматривает два сценария давления на украинские власти. Первый вариант предусматривает, что Владимир Зеленский возьмет на себя обязательства по борьбе с коррупцией, инициирует смену руководства государственных компаний и силовых структур, которые должны будут контролироваться международными экспертами.

    Второй, более жесткий вариант, предполагает отставку главы офиса президента Андрея Ермака и правительства под руководством Юлии Свириденко, а также их замену на фигуры, близкие к западным грантовым организациям и посольствам стран G7.

    В материале отмечается, что пока неизвестно, решатся ли европейские страны выдвинуть столь жесткие условия Зеленскому. Однако, как подчеркивает «Страна», если подобные требования появятся, Украине будет крайне сложно их проигнорировать из-за высокой степени финансовой зависимости от Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что коррупционное дело Тимура Миндича угрожает имиджу Зеленского и загоняет его в цугцванг.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансовую поддержку Киева из-за разоблачения военной мафиозной сети, связанной с Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    17 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    ЕК оценила финансовые потребности Киева до 2027 года

    Politico: ЕК оценила финансовые потребности Киева в 2026–2027 годах в 135,7 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза рассмотреть экспроприацию российских активов для покрытия финансовых потребностей Киева, пишет Politico.

    В опубликованном Politico письме указывается, что речь идет о сумме 135,7 млрд евро на 2026–2027 годы, если конфликт завершится к концу 2026 года, передает ТАСС.

    Из этой суммы 52,3 млрд евро предлагается направить на макрофинансовые нужды, а 83,4 млрд евро – на военные расходы. Как отмечается в документе, даже с учетом всей уже выделенной международной помощи, Украине «потребуется значительно больше ресурсов для стабилизации ситуации и поддержки экономики».

    Ранее Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины.

    Спикер российского МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на присвоение активов России.

    17 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    В Польше предложили привлечь союзников Украины к ответу за коррупцию

    Mysl Polska: Союзники Киева в ЕС должны ответить за сокрытие коррупции на Украине

    В Польше предложили привлечь союзников Украины к ответу за коррупцию
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны, предоставлявшие финансовую помощь Киеву, должны ответить за укрывательство коррупции на Украине, заявил польский портал Mysl Polska.

    Польский портал Mysl Polska обратился с призывом к европейским союзникам Киева понести ответственность за покрытие коррупции на Украине, передает РИА «Новости» .

    В статье издания высказано удивление тем, что западные разведывательные службы якобы не замечали гигантской схемы коррупции, развернувшейся внутри украинских структур.

    В материале подчеркивается, что ответственность за огромные хищения лежит на элитах тех стран, которые обеспечивали Украину финансированием и политической поддержкой, ведь речь идет о государственных ресурсах. Отмечается, что народам этих стран следует знать, как расходуются их средства.

    Авторы призвали призвать к ответу всех, кто знал о коррупции, но «молчал», а также тех, кто имел обязательства контролировать и отчитываться, но не предпринял надлежащих мер. В публикации подчеркивается, что последствия скандала должны выйти за пределы самой Украины, чтобы охватить западные страны и их политиков.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит так называемую украинскую мафию в Евросоюз.

    Евросоюз потребовал от Украины прозрачности при распределении финансовой помощи.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома по поводу коррупционного скандала на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция в окружении Владимира Зеленского начала мешать усилиям Запада в конфликте с Россией.

    15 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    Handelsblatt: На Украине в январе начнется финансовая катастрофа

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальный финансовый кризис может начаться на Украине уже в январе из-за отсутствия новых выплат от Евросоюза, сообщает Handelsblatt.

    По данным Handelsblatt, без срочной финансовой поддержки со стороны Европейского союза на Украине в январе может разразиться серьезный финансовый кризис, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что ЕС уже перечислил все оговоренные ранее суммы поддержки, а новые транши ещё не определены.

    В статье цитируется представитель Еврокомиссии, который заявил, что Украина падет, если ЕС не сможет быстро решить вопрос с финансированием.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за «военной мафиозной сети» при участии Зеленского.

    Еврокомиссия выделила Украине финальный транш в размере 4,1 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

    Зеленский заявил, что дальнейшее существование Украины зависит от помощи Запада и решения Евросоюза о «репарационных кредитах».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    16 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Импорт пива из ЕС в Россию упал до исторического минимума

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре импорт пива из Евросоюза в Россию снизился до рекордных минимумов за десять лет, отмечено сокращение от всех ключевых поставщиков.

    Россия в сентябре 2023 года снизила импорт пива из Евросоюза до 3 тыс. тонн, передает РИА «Новости». Это стало самым низким показателем с января 2015 года, когда объем поставок составлял 2,8 тыс. тонн. В два раза уменьшили объем закупки по сравнению с августом.

    Лидером по экспорту пива в Россию остается Германия, несмотря на падение продаж на треть – до 640 тонн. На втором месте Латвия с объемом 622 тонны, что также вдвое меньше предыдущего месяца.

    Чехия, некогда возглавлявшая список, продолжила сокращать поставки: ее экспорт упал в 3,6 раза и составил 555 тонн за сентябрь.

    В целом за девять месяцев 2023 года Россия ввезла из ЕС 47,1 тыс. тонн пива, что более чем вчетверо меньше аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что поправки о возвращении продажи пива на стадионах планируется рассмотреть до конца года.

    За январь–сентябрь 2025 года совокупные продажи пива в рознице в России снизились на 16,9%. В августе Чехия отправила в Россию партию пива на 2,2 млн евро, что стало годовым максимумом несмотря на введенные пошлины.

    17 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила странам ЕС план экспроприации активов России

    Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Киеву за счет активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов на сумму, необходимую до 2027 года, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины, передает ТАСС.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также указала на необходимость рассмотреть альтернативные варианты поддержки, основанные на займах. В качестве дополнительных опций она предложила гранты от государств ЕС и общий заем, привлеченный союзом.

    В письме ЕК отмечается, что нехватка финансовых средств у Киева в 2026–2027 годах будет «очень значительной». Фон дер Ляйен настаивает, что решение о форме поддержки должно быть принято на заседании саммита ЕС, который состоится 18–19 декабря.

    Дипломатический источник подтвердил, что, по оценке Еврокомиссии, внешние финансовые потребности Украины в указанный период превысят 70 млрд евро. По его словам, соответствующие доводы изложены в письме, направленном странам – членам ЕС.

    Ранее журнал Conversation сообщил, что Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    Власти Франции допустили, что кредит Украине в 140 млрд евро может не быть возвращен.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы ЕС по изъятию российских замороженных активов.

    Глава Euroclear Валери Урбен предупредила о возможности обращения в суд для блокировки передачи этих активов.

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

