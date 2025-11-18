УФСБ сообщило о возгорании газопровода под Омском во время ремонта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, возгорание газопровода неподалеку от села Ростовка в Омской области произошло во время проведения ремонтных работ на наземном участке, передает ТАСС.

В управлении ФСБ России по региону уточнили: «В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются».

Инцидент случился утром 18 ноября, и, по информации главка МЧС по Омской области, раненных и погибших нет. Губернатор региона Виталий Хоценко уточнил, что возгорание произошло на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Для ликвидации возгорания на место происшествия были направлены 18 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. В настоящее время Следственное управление СК по Омской области проводит проверку по факту случившегося. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

