В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Группировка «Север» расширила безопасность в Харьковской и Сумской областях
В ходе атак российские подразделения укрепили позиции на ключевых участках в Харьковской и Сумской областях, уничтожив военную технику ВСУ.
Российские войска группировки «Север» продолжили создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает ,Telegram-канал «Северный ветер».
На Сумском направлении в течение суток штурмовые группы продвинулись до 350 метров, поддерживаемые авиацией, артиллерией и системами ТОС-1А.
В районах Кондратовки и Андреевки, ударной авиацией были поражены скопления личного состава 158 омбр и 225 ошп украинской армии. Отмечены проблемы с денежным довольствием в 80 одшбр, где выплаты не производятся уже два месяца.
На Теткинском и Глушковском участках линия фронта существенных изменений не претерпела. Артиллерия российских войск наносила удары по позициям ВСУ в районе Павловки.
На Харьковском направлении отмечено до 500 метров продвижения, особенно в районе Синельниково, где взяты три украинских опорных пункта. На левобережье Волчанска продолжаются бои, в результате которых за сутки войска продвинулись на 400 метров.
Подразделения 57 омпбр ВСУ отступают, неся потери. Украинское командование рассматривает снятие полковника Евгения Солодаева с должности комбрига. Между Меловым и Хатним Воины Севера расширили зону безопасности на 500 метров, а авиация поразила позиции 3 отмбр ВСУ.
В Липцовском направлении фронт остается устойчивым, но российская артиллерия выявляла и уничтожала технику ВСУ. В общей сложности за сутки противник потерял свыше 140 человек – более 90 на Сумском и свыше 50 на Харьковском направлениях. Уничтожено несколько единиц техники, в том числе САУ «Палладин», БТР, минометы, спутниковое оборудование, склады и более 60 БпЛА различных типов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных беспилотников за месяц выявили и ликвидировали десятки позиций противника вместе с оборудованием в Запорожской области.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области.
Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины недалеко от Константиновки в Донецкой народной республике.