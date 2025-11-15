Росавиация ввела ограничения на рейсы в Ижевске

Tекст: Антон Антонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов, передает Росавиация в Telegram.

При этом сняты аналогичные ограничения в аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). В период действия запретов на запасной аэродром был направлен один самолет, который должен был совершить посадку в Самаре.

Росавиация подчеркивает, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры по обеспечению приоритета безопасности во время сложившейся ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, временные ограничения на рейсы введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, Тамбова и Уфы.