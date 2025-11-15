Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.6 комментариев
Росавиация ввела ограничения на рейсы в Ижевске
В аэропорту Ижевска временно установили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов, передает Росавиация в Telegram.
При этом сняты аналогичные ограничения в аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). В период действия запретов на запасной аэродром был направлен один самолет, который должен был совершить посадку в Самаре.
Росавиация подчеркивает, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры по обеспечению приоритета безопасности во время сложившейся ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, временные ограничения на рейсы введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, Тамбова и Уфы.