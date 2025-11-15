Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.5 комментариев
Временные ограничения на рейсы введены в аэропортах Тамбова и Уфы
Росавиация сообщила об ограничениях на рейсы в четырех городах
В аэропортах Тамбова и Уфы введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация, также подтвердив ограничения в Казани и Нижнекамске, о которых ранее объявило МЧС.
Росавиация сообщила в Telegram, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вступают в силу в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Тамбова (Донское) и Уфы. Эти меры требуются для обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, о введении ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска уже сообщало МЧС. Также ограничения затронули аэропорт Гагарин в Саратове и в самарский аэропорт Курумоч.