МЧС сообщило о введении ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска

Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.5 комментариев
Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.3 комментария
За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.27 комментариев
МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.
Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.
Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.
По его словам, российские военные полностью разделили группировку Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска и Димитрова, связи между этими городами больше не существует, передает ТАСС.
Кимаковский сообщил, что украинские подразделения оказались полностью изолированы друг от друга.
Кроме того, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
За прошлую неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.
Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 ЗРК, 26 020 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Власти Израиля начали проверку Галкина по подозрению в осквернении флага
Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку инцидента с участием Максима Галкина, находящегося в реестре иноагентов РФ, передает EJ Daily.
Поводом стал эпизод на концерте в Петах-Тикве, где артист, выступая в финальном номере, накрыл государственный флаг Израиля украинским флагом. Видео с концерта юмориста опубликовал Telegram-канал Mash.
Данный эпизод вызвал волну недовольства среди ряда местных активистов. По их мнению, этот поступок можно расценить как оскорбление либо унижение национального символа Израиля. Возмущенные граждане обратились в МИД и Министерство национальной безопасности страны с просьбой оценить ситуацию с правовой точки зрения и рассмотреть возможность привлечения Галкина к ответственности.
Израильское законодательство предусматривает наказание за намеренное осквернение государственного флага – возможен штраф до 15 тыс. долларов или лишение свободы на срок до трех лет.
Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» в случае силового вмешательства в вопрос Тайваня, передает Lenta.ru.
Как заявил представитель Минобороны КНР Цзян Бинь, японские силы самообороны «заплатят высокую цену», если Токио решится поддержать Тайбэй вооруженным путем.
Китайский представитель подчеркнул, что Японии следует помнить уроки собственной истории и не идти на неоправданный риск, выступая в защиту Тайваня, иначе потерпит сокрушительное поражение.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для безопасности страны. Она предположила, что подобное развитие событий даст повод для использования Японией «права на коллективную самооборону».
Китай выразил решительный протест Японии из-за слов премьера Такаити о Тайване.
Власти КНР отказались комментировать угрозу генконсула Сюэ Цзяня «отрубить голову» премьеру Японии после заявлений Такаити о военной угрозе у Тайваня, скандальное сообщение дипломата удалили.
Береговая охрана США сообщила, что российское военное судно было замечено 26 октября в 15 морских милях, или 28 километрах, к югу от острова Оаху, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что на действия судна отреагировали самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны.
По словам представителей ведомства, оба судна выполнили «безопасный и профессиональный» облет и проход вблизи российского разведывательного корабля ВМФ России «Карелия».
В заявлении поясняется, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут находиться за пределами 12 морских миль, которые считаются территориальными водами других государств.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, видеоматериалы, опубликованные украинскими властями, однозначно свидетельствуют о прямом попадании в административное помещение ракеты, выпущенной ВСУ. Источник подчеркнул, что подтверждением этого являются фотографии, размещенные на украинских ресурсах, на которых видны фрагменты упавших и разорвавшихся зенитных управляемых ракет Patriot американского производства.
«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», – сказал он.
В случае попадания ракеты «Искандер» в помещения посольства Азербайджана в Киеве разрушения были бы значительными, пояснил источник.
Ранее посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.
Сотрудники исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском на въезде в учреждение задержали грузовой автомобиль, в котором нашли оружие и запрещённые предметы, передает РИА «Новости». Машина прибыла на территорию колонии для загрузки изделий деревообработки.
Во время проверки в кабине автомобиля обнаружили автомат Калашникова с боеприпасами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним. Водитель транспортного средства был задержан на месте.
В пресс-службе отметили, что сведения о находке были немедленно переданы в УФСБ, ГУМВД и Росгвардию. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая организовала изъятие всего запрещенного арсенала.
В полиции Каменска-Уральского возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, касающейся взрывчатых веществ. Расследование продолжается, водитель находится под стражей.
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта против одного из высших государственных чиновников России, взрыв должен был произойти у могилы родственников чиновника на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС. Террористы спрятали дистанционно управляемую видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, чтобы организовать подрыв во время визита чиновника на кладбище.
В рамках операции задержаны трое предполагаемых соучастников: двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Также назван проживающий в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения, которого правоохранительные органы России уже разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.
При обысках обнаружены средства связи, где найдены переписки в WhatsApp и Signal, подтверждающие подготовку покушения. Также изъята видеокамера, которая могла передавать данные за рубеж и использоваться для дистанционного наблюдения.
В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины, руководствуясь западными кураторами, могут планировать похожие преступления и в других российских регионах. Силовики продолжают следственные действия по этому делу.
Глава ВС Краснов уволил главу Судебного департамента Верховного суда России
Источник в Верховном суде заявил: «Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В.А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», передает ТАСС.
Причины увольнения Владислава Иванова не уточняются. О дальнейших кадровых перестановках и кандидатах на должность главы департамента информации пока нет.
В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова главой Верховного суда.
Краснов заявил, что ключевым направлением развития судов России должно стать утверждение справедливости и служение гражданам и государству.
Юрий Дудь получил один год и десять месяцев колонии
Дудя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и назначили наказание «в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима заочно», уточнили в суде, передает ТАСС.
По данным суда, Юрий Дудь был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Основанием для дела стало нарушение требований законодательства об иноагентах.
Ранее прокурор на заседании суда потребовал заочно приговорить журналиста-иноагента Юрия Дудя к одному году и 11 месяцам колонии общего режима.
Захарова опубликовала пост в Telegram-канале , в котором прокомментировала очередной телефонный разговор Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца, обсуждавших украинских беженцев.
Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не приезжали в Германию в большом количестве, а служили Украине.
Захарова иронично пересказала гипотетический диалог между Мерцем и Зеленским.
«Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. – Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», – написала официальный представитель МИД России.
Пост Захаровой подчеркивает остроту вопроса пребывания украинских мужчин призывного возраста в Германии и реагирует на попытки немецких властей ограничить въезд и предоставление социальных льгот.
Набиуллина объяснила последствия неверного сигнала рынку об изменении ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в прошлом году у Центробанка произошла ошибка в коммуникациях по ключевой ставке, передает ТАСС.
По ее словам, сигнал регулятора был неправильно истолкован рынком, что привело к росту кредитной активности.
Она отметила, что после повышения ставки до 16% регулятор обозначил ее как высокую и анонсировал возможное снижение только при замедлении инфляции. Однако рынок услышал только ожидания быстрого снижения ставки, а бизнес начал активно брать кредиты по плавающим ставкам именно с учетом этих ожиданий.
Набиуллина подчеркнула, что коммуникация по ставкам не менее важна, чем сами решения Центробанка. Она добавила, что Банк России постоянно анализирует свои действия, чтобы делать коммуникацию максимально точной и понятной для участников рынка.
Подозреваемому 16 лет, он пояснил, что познакомился с девушкой через соцсеть и отправил ей свою геолокацию для встречи, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
После этого с ним связался неизвестный, представившийся правоохранителем, и заявил, что подросток якобы дал посторонним свои данные и нарушил закон.
Под угрозой ответственности юноша выполнил все инструкции злоумышленников: он провел обыск в собственной квартире по видеосвязи, отправил фотографию банковской карты отца, пытался перевести деньги на указанный счет. Затем, следуя дальнейшим указаниям, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и совершил поджог при помощи зажигалки.
Прокуратура обратилась ко всем законным представителям с просьбой провести беседы с детьми о недопустимости следования подозрительным телефонным указаниям и незамедлительно сообщать о таких ситуациях взрослым.
Посол Украины Стефанишина: США готовят массовую депортацию граждан Украины
Масштабная депортация украинских граждан обсуждается американскими властями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Washington Post
Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что располагает информацией о «примерно 80 украинцах», которым уже выданы официальные документы о депортации из-за нарушений законов страны.
Она также уточнила, что посольство осведомлено о каждом из случаев и отслеживает ситуацию. В публикации отмечается, что речь идет о распоряжениях, которые являются окончательными и обязательными к исполнению.
