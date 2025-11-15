Посол Липаев опроверг нарушение российским БПЛА воздушного пространства Румынии

Tекст: Антон Антонов

Липаев назвал встречу в МИД Румынии «театрализованным представлением с фотосессией», передает ТАСС.

Он заявил, что российские вооруженные силы не рассматривают гражданские объекты в качестве целей, а вот украинские формирования, не способные атаковать военные позиции, наносят удары по гражданским объектам.

Липаев также подчеркнул, что представленные румынской стороной доказательства нарушения не могут считаться таковыми, поскольку не содержат ни координат влета, ни маршрута движения беспилотника. По его словам, судя по обломкам, беспилотник был сбит средствами ПВО, «что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства».

«Это полностью исключает любые домыслы о якобы намеренном нарушении территориальной целостности Румынии и каких-либо угрозах ее безопасности со стороны России», – сказал он.

Дипломат рекомендовал прекратить поставки вооружений киевскому режиму, чтобы избежать случайного падения сбитых дронов, и напомнил, что условия мира на Украине неоднократно оглашались российскими властями. Он заявил, что румынская сторона хорошо осведомлена о российских предложениях, «поэтому показные спектакли с выдвижением несуразных и необоснованных обвинений в адрес РФ являются в высшей степени неуместными».

МИД Румынии, в свою очередь, уверяет, что якобы есть веские доказательства нарушения воздушного пространства российским беспилотником. Указывается, что найденные на месте обломки, по мнению министерства, подтверждают участие аппарата в атаке на украинскую гражданскую инфраструктуру рядом с границей. Ведомство особо отметило, что жизни румынских граждан не были под угрозой, несмотря на инцидент с проникновением дрона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военно-воздушные силы Румынии также заявили, что обнаружили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве страны

Румыния вошла в в составленный газетой ВЗГЛЯД «Рейтинг недружественных правительств».