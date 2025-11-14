Психолога из Казани обвинили в изнасилованиях и обмане клиенток

Казанский психолог изнасиловал четырех клиенток и у девяти присвоил деньги

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего психолога Марселя Сультеева.

По данным следствия, с августа 2020 года по июнь 2024 года Сультеев, пользуясь доверием клиенток, совершал в их отношении сексуальные преступления. Среди пострадавших пять женщин, из которых четверых он изнасиловал.

Дополнительно, с июня 2020 по сентябрь 2024 года обвиняемый обманом получил свыше 813 тыс. рублей у девяти женщин, обещая профессиональную психологическую помощь, которую так и не оказал, а средства потратил на себя.

Расследование завершено, все материалы дела направлены на рассмотрение в Советский районный суд Казани, сообщает прокуратура Татарстана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США выплатит компенсации на 138 млн 700 тыс. долларов пострадавшим от действий бывшего врача сборной страны по спортивной гимнастике Ларри Нассара, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетними спортсменками. Психолог Бирюков объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам. Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, почему некоторым женщинам нравятся не спортивные мужчины, а с животиком.