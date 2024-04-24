Жертвам врача-педофила в США выплатят по миллиону долларов

Жертвы врача-педофила, который под видом лечения насилова гимнасток, получат 139 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Минюст урегулировал 139 административных исков, связанных с обвинениями в адрес Нассара. Средства будут распределены между заявителями.

«Хотя эти выплаты не исправят вред, нанесенный Нассаром, мы надеемся, что они помогут оказать жертвам его преступлений некоторую критически важную поддержку, необходимую им для продолжения восстановления», – заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Бенджамин Майзер, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на протяжении десятилетий Лоуренс Нассар «злоупотреблял своим положением, предавая доверие тех, кто находился под его опекой и медицинским наблюдением», и одновременно уклонялся от ответственности.

«К этим обвинениям следовало отнестись серьезно с самого начала», – подчеркнуло Министерство юстиции США

В 2018 году Нассар был признан виновным в совращении несовершеннолетних спортсменок, среди которых были олимпийские чемпионки Александра Райсман, Симона Байлз и Маккайла Марони, и приговорен к тюремному сроку до 175 лет. В 2018 году университет Мичигана, где работал Нассар, согласился выплатить пятьсот миллионов долларов более чем 300 пострадавшим от действий врача.