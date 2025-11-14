Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Глава ВС Краснов уволил главу Судебного департамента Верховного суда России
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов уволил Владислава Иванова с поста генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Источник в Верховном суде заявил: «Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В.А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», передает ТАСС.
Причины увольнения Владислава Иванова не уточняются. О дальнейших кадровых перестановках и кандидатах на должность главы департамента информации пока нет.
В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова главой Верховного суда.
Краснов заявил, что ключевым направлением развития судов России должно стать утверждение справедливости и служение гражданам и государству.