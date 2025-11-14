Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационных технологий.
Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России меры по борьбе с киберпреступлениями, передает ТАСС.
На оперативном совещании глава государства отметил, что тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий, очень важная.
Путин подчеркнул актуальность вопроса и предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее президент Владимир Путин утвердил решение правительства о присоединении России к международному соглашению по борьбе с киберпреступностью, принятому по российской инициативе.