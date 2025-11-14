В МВД предупредили о шести ключевых ошибках жертв мошенников

МВД перечислило шесть основных ошибок при защите от мошенников в интернете

Tекст: Мария Иванова

Разглашение личных данных, установка приложений из непроверенных источников и импульсивные переводы денег – одни из шести главных ошибок, повышающих риск стать жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал УБК со ссылкой на управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В управлении подчеркнули: «Несмотря на предупреждения, многие все еще доверяют звонкам от «сотрудников банка» или «правоохранительных органов», называя номера карт и PIN-коды, коды из SMS, паспортные данные». Подобная откровенность может привести к быстрой потере средств.

Среди других ошибок эксперты МВД выделили установку программ с подозрительных сайтов или переход по неизвестным ссылкам из почты или SMS. Такие действия зачастую открывают мошенникам доступ к устройствам жертвы, ее данным или дают возможность удаленного управления.

Специалисты также отмечают, что одной из самых опасных ловушек становится создание «атмосферы срочности» – когда человеку внушают, что нужно немедленно совершить финансовую операцию, например, «перевести деньги, чтобы разблокировать карту». Будьте осторожны с любыми «выгодными» предложениями от незнакомцев, подозрительными ссылками и публикацией личных данных в социальных сетях.

В МВД напомнили главное правило защиты: «Сомневайся, проверяй, советуйся». В случае любого давления или появления чувства страха советуют немедленно прервать контакт и обратиться за помощью к близким или в официальные службы.

