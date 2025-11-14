Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
Politico: На Западе растет неудовлетворенность демократией
Масштабное исследование показало, что около 45% жителей Запада не удовлетворены функционированием демократической системы, они опасаются экстремизма и фейковых новостей.
Опрос проведен исследовательской компанией Ipsos среди более 9,8 тыс. жителей Британии, США и семи государств Евросоюза, пишет Politico.
Он выявил обеспокоенность граждан угрозами демократии. Только в Швеции большинство уверены в эффективности работы демократической системы. Во всех остальных странах значительная часть респондентов выразила опасения по поводу рисков для демократии в ближайшие пять лет.
Участники опроса, придерживающиеся как левых, так и правых взглядов, чаще остальных считают, что демократия не справляется со своими задачами. В частности, ситуация обострилась во Франции после политических кризисов и распада правительства, а также в Нидерландах вследствие падения правящей коалиции. Уровень удовлетворенности демократией в этих странах снизился за последний год.
Респонденты из Хорватии и Британии были наиболее критичны к своим правительствам: только 23% согласились, что власти их представляют. В общей сложности 45% участников опроса заявили о недовольстве демократическими институтами в своих странах.
Большинство отметили ухудшение состояния демократии за последние пять лет, особенно в США, там об этом заявили 61% респондентов. Основными угрозами участники исследования назвали дезинформацию, коррупцию, отсутствие ответственности политиков и рост влияния радикальных сил.
Несмотря на обеспокоенность, респонденты поддержали меры по укреплению демократических институтов: борьбу с коррупцией, независимость судов, развитие гражданского образования и контроль за распространением фейков в соцсетях.
Ранее участники круглого стола ЭИСИ обсудили политическую нестабильность и рост социально-экономических проблем в странах Запада, а также кризис доверия граждан к власти в этих государствах.