  Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику
    Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Захарова: Киев сорвал договоренности по обмену пленными
    Определены сроки создания чатов всех многоквартирных домов в Max
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    13 ноября 2025, 07:45 • Новости дня

    Марочко: ВС России сорвали ротацию ВСУ у Волчанских Хуторов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные сорвали ротацию украинских войск в районе Волчанских Хуторов, нанеся комбинированный удар, в результате которого ВСУ понесли потери в технике и личном составе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

     Марочко сообщил ТАСС, что российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Волчанских Хуторов в Харьковской области. По его словам, украинские войска пытались перебросить «свежие силы» в данный район.

    «Этот факт был оперативно установлен – наши бойцы нанесли огневое поражение по вооруженным формированиям Украины. В результате комбинированного удара ВС РФ украинское командование не досчиталось трех единиц бронетехники и до взвода личного состава», – сказал Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что российские бойцы начали наступление под Волчанскими Хуторами. Российские войска взяли под контроль 80% территории Волчанска.

    12 ноября 2025, 18:30 • Новости дня
    В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на «Веселую вдову»

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на бесплатный показ спектакля «Веселая вдова», пишут СМИ.

    Власти Запорожья на подконтрольной Киеву части региона пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на спектакль «Веселая вдова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    «Уважаемые ветераны, члены их семей и родственники погибших защитников! Департамент по делам ветеранов Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова», – цитирует издание приглашение в соцсетях.

    По подсчетам ТАСС, только  за 7 месяцев текущего года ВСУ потеряли более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее именно на Запорожском направлении обнаружили десятки тел украинских военных.

    Кроме того, при отступлении из Часова Яра ВСУ оставляли множество тел погибших солдат на позициях и опорных пунктах.

    Украинское командование скрывает данные о потерях, чтобы занизить статистику и присваивать выделяемые средства. заявил пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    12 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    Полковник Иштуганов: В армии России создали войска беспилотных систем

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вооруженных силах России завершено формирование войск беспилотных систем, также определена структура нового рода войск, сообщил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

    В Вооруженных силах России официально созданы войска беспилотных систем, сообщил полковник Сергей Иштуганов, пишет «Комсомольская правда».

    Он отметил, что определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, а также созданы органы военного управления на всех уровнях.

    По словам Иштуганова, «сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск». Он добавил, что эта структура позволяет повысить эффективность боевого применения беспилотников.

    Ранее во всех соединениях Воздушно-десантных войск России создали специальные подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать базу данных с результатами применения дронов против противника.

    В России решили развернуть сеть спутников для управления беспилотниками.

    Российские военные научились эффективно использовать дроны в современных военных операциях.

    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    12 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно превращают Карантинный остров, расположенный в Херсоне, в укрепленную базу для сопротивления Вооруженным силам России, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, боевики ВСУ прилагают усилия, чтобы превратить Карантинный остров в Херсоне в базу для противодействия российским вооруженным силам, вытесняя оттуда местных жителей, передает РИА «Новости».

    «Боевики делают все для того, чтобы превратить остров в базу противодействия Вооруженным силам России», – сказал Сальдо в ходе прямой линии с жителями региона.

    Сальдо ранее заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимают действия, чтобы вытеснить жителей Херсона на запад и обезлюдить город.

    Также Сальдо заявил, что начало боевых действий за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове стало полной неожиданностью для украинского командования.

    Российская армия разбиралась, как будет штурмовать Херсон и как организована его оборона ВСУ.

    12 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Захарова: Киев сорвал договоренности по обмену пленными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим нарушил последние обещания по обмену военнопленными, выполнив менее трети договоренностей.

    Киев сорвал последние обещания по обменам пленными. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    «Последние обещания по обменам киевский режим сорвал – из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать», – написала она.

    Ранее Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, а также предложила провести обмен пленными в количестве не менее 1200 человек с каждой стороны.

    Также Мария Захарова заявила, что публикация Times о приостановке переговоров между Киевом и Москвой свидетельствует о нежелании режима Зеленского стремиться к миру. «Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», – цитирует Захарову РБК.

    Захарова ранее также обратила внимание на попытки Британии через статью в FT повлиять на переговоры по Украине. Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможной разблокировке обмена пленными между Россией и Украиной.


    12 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, четырех десантно-штурмовых, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии под Белицким, Шевченко, Вольным, Торецким, Розы Люксембург, Добропольем и Родинским в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активное наступление в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

    Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 бронемашин.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 450 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронетранспортера, девять бронемашин, восемь пикапов и станция РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Алексеевки, Видновки и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Высоким, Пролетаркой, Синельниково и Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, радиолокационную станцию и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Петропавловки и Куриловки в Харьковской области, Святогорска, Коровьего Яра и Дроновки в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Была отражена атака штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии у Петровки в Харьковской области.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, канадская бронемашина Senator, миномет, четыре станции РЭБ и четыре пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций РЭБ.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Звановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронеавтомобиль «Казак», четыре станции РЭБ и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Орлов, Орестополя, Нечаевки, Даниловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Зеленого Гая и Сладкого в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области. До этого они освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области.

    12 ноября 2025, 11:06 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Актер и сценарист Иван Охлобыстин сообщил о передаче 10 млн рублей российским военным из 15-й бригады «Черные гусары» за уничтожение танка Abrams.

    Охлобыстин сообщил, что российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили обещанную им награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams, передает ТАСС.

    По словам артиста, вся сумма была передана военнослужащим, однако награды выдавались частями по 5 млн рублей.

    Ранее добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил о вознаграждении в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный немецкий танк Leopard, американский Abrams или британский Challenger.

    Напомним, актер и сценарист Иван Охлобыстин учредил премию в 10 млн рублей за подбитый танк Abrams. Он также поздравил российских военнослужащих, которые уничтожили американский танк возле Авдеевки.

    12 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Кимаковский: Российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России освободили 90% территории Красноармейска от украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Армия России освободила 90% территории Красноармейска от ВСУ. Oстатки украинских подразделений скрываются в подвалах городской застройки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также добавил, что остатки группировки ВСУ выявляют по результатам радиообмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду подразделения группировки войск «Центр» очистили от боевиков ВСУ Сухой Яр в ДНР.

    10 ноября ВС России освободили пригород Красноармейска – населенный пункт Гнатовка.

    Пленный солдат ВСУ рассказал, почему добровольно сложил оружие в Красноармейске.

    12 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало наступление на Красноармейск цитатой из «Сектора Газа»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России прокомментировало сообщение о наступлении в тумане ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из песни рок-группы «Сектор Газа».

    Министерство обороны России прокомментировало новости о продвижении российских войск на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из песни «Туман» группы «Сектор Газа».

    «Но мы пройдем опасный путь через туман», – процитировало строки известной песни в своем Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для публикации стал недавний видеоролик с колонной российской военной техники и бойцов, входящих в Красноармейск (Покровск) сквозь густой туман. На кадрах видно, что значительную часть колонны составляли мотоциклы и автомобили без дверей.

    Подобный выбор техники, как поясняют военные эксперты, позволяет операторам быстро покинуть машины в случае атаки дрона.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы ведут зачистку многоэтажных домов в Красноармейске.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.

    12 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Эксперт Киселев: ВСУ взяли в заложники иностранных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные взяли в заложники пять иностранных наемников, требуя выкуп за каждого в размере 20 тыс. евро, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По его слова, украинские военные взяли в заложники пять иностранных наемников – троих граждан Франции и двух граждан Колумбии, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Киселев, бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ задержали иностранных наемников при попытке бегства.

    «В районе НП Соболевка бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники… наемников. Троих из Франции и еще двоих колумбийцев при попытке бегства», – заявил Киселев.

    Эксперт уточнил, что причиной конфликта стал отказ наемников продолжать участие в боевых действиях. Украинские военные, как сообщил Киселев, требовали выкуп по 20 тыс. евро за каждого из задержанных иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский полковник участвовал в планировании операций ВСУ в Киеве.

    Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине.

    Ранее российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    12 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из села Ровнополье, расположенного в Запорожской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили село Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в соцсетях, передает ТАСС. В распространенном сообщении говорится, что поздним вечером 11 ноября в результате «комплексного огневого поражения» позиций ВСУ в районе Ровнополья украинские подразделения переместились иные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие после освобождения Новоуспеновского смогут развить наступление на соседнее Ровнополье. По его словам, за Ровнопольем «уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков». Об освобождении Новоуспеновского Минобороны России сообщило 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения Новоуспеновского в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье.

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для армии Украины ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР.

    Группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения на запад, а около Петровки в Харьковской области пресекла попытку штурмовой группы противника восстановить разрушенную переправу через Оскол.

    12 ноября 2025, 19:50 • Новости дня
    Врач Звонков: Отцу Сырского осталось жить несколько месяцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский врач-терапевт Андрей Звонков дал прогноз по состоянию 86-летнего Станислава Сырского, отца главкома ВСУ, отметив, что тот проживет еще несколько месяцев.

    Российский врач-терапевт Андрей Звонков дал прогноз по поводу состояния Станислава Сырского, отца главкома ВСУ Александра Сырского, который живет в России. Его слова приводит Life.ru.Медик отметил, что, несмотря на доброкачественный характер опухоли головного мозга, общее состояние 86-летнего пациента остается тяжелым, а прогноз - неблагоприятным, в том числе из-за возраста.

    Звонков подчеркнул, что наличие сопутствующих заболеваний серьезно осложняет ситуацию и не позволяет хирургически удалить новообразование. По его словам, на фоне сложившейся клинической картины могут развиться дополнительные осложнения.

    «Думаю, в лучшем случае он проживет несколько месяцев. Там возможно появление и пневмонии статической, тромбозы могут быть в руках, в ногах, где угодно», – заявил врач.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, отец Сырского пошел на поправку после выписки. Житель Владимира Станислав Сырский проходил лечение в московской клинике.

    Стоит отметить, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

    12 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    Киселев: Армия России окружила ВСУ у Подолов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России замкнули кольцо вокруг подразделений ВСУ в районе населенного пункта Подолы, расположенного в Харьковской области, о чем заявил военный эксперт Виталий Киселев.

    Киселев сообщил, что российские военные взяли в окружение группировку ВСУ у Подолов в Харьковской области, передает ТАСС.

    По его словам, ВСУ пытаются перебросить боеприпасы и воду в сторону населенного пункта Подолы с Осиновского плацдарма, который находится западнее Купянска-Узлового.

    Киселев отметил, что этот населенный пункт уже окружен, и единственный выход для украинских военных – через Купянск-Узловой, где ранее находились три паромные переправы. Однако, по его словам, одна из переправ уже уничтожена. «Как раз-то погодные условия способствовали нам в продвижении», – сказал он в эфире Первого канала.

    Эксперт также сообщил, что солдаты ВСУ укрываются в подвалах жилых домов в Подолах, но, несмотря на это, несут значительные потери. Киселев рассказал, что одного солдата ВСУ вытащили из подвала, где он находился среди тел сослуживцев, уничтоженных российскими FPV-дронами.

    По данным Киселева, в окружении в районе Подолов находятся от 500 до 600 украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли новые позиции у Волчанска и Константиновки.

    Военные также продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Бойцы «Север» выяснили, что командиры ВСУ обманывали своих штурмовиков, чтобы не допустить их бегства.

    13 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия в 2025 году передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 143 тела российских бойцов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

    «О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше 9 тыс. тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Напомним, Россия и Украина по результатам двух раундов переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу». Также была достигнута договоренность о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» – с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.

    В развитие стамбульских договоренностей Москва в июне передала Киеву 6060 тел погибших украинских военнослужащих, получив 78 тел погибших бойцов ВС РФ. Затем 17 июля российская сторона передала еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

    По итогам третьего раунда, который прошел 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российская сторона осуществила  передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины. В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    12 ноября 2025, 09:33 • Новости дня
    Российские военные зачистили три улицы Купянска, уничтожив бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка успешно зачистил от солдат противника три улицы Купянска, нанося поражение засевшему в лесу врагу, рассказал командир отряда с позывным «Лаврик».

    По его словам, штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от украинских военных три улицы Купянска – 1-ю Западную, а также Зодчих и Вербицкого, передает ТАСС.

    «Лаврик» заявил : «Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улицы 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого. Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска и лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной. В ходе боевых действий уничтожили 15 боевиков, удерживающих свои позиции».

    По словам командира, подразделение сохраняет высокий боевой настрой и готово выполнить все поставленные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным жителям в Купянске.

    Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду в этом городе.

    Ранее реактивная система залпового огня «Ураган» сорвала ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении.

    12 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    ВС России поразили пункт управления бригады РЭБ на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные с помощью БПЛА «Герань-2» поразили пункт управления бригады РЭБ ВСУ в Сумской области, следует из сообщения Минобороны.

    Подразделения Вооружённых сил России нанесли удар по пункту управления бригады радиоэлектронной борьбы ВСУ в Сумской области с помощью беспилотника «Герань-2», передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Удар был нанесён в районе населённого пункта Октябрьское на рыльском тактическом направлении. По заявлению оборонного ведомства, целью являлся пункт управления 20-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы объединённого командования «Север» ВСУ. Минобороны России опубликовало видео работы дрона, подчеркнув, что операция проводится в рамках создания буферной зоны в регионе.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру.

    В начале недели ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

