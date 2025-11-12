Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
МИД назвал неоспоримой принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии
По итогам саммита на Аляске российская принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии подтвердилась, а в МИД РФ подчеркнули неизменность решений прошедших референдумов.
Москва и Вашингтон после саммита на Аляске не поднимали вопрос о принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии, подчеркивает глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает ТАСС. По словам российского дипломата, согласованные компромиссные решения не затрагивают статус этих территорий в составе России.
«В настоящий момент мы ожидаем от американцев подтверждения приверженности аляскинским договоренностям. Хочу подчеркнуть, что при их компромиссном характере никто не ставит под сомнение российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, жители которых на референдумах 2014 и 2022 года выступили в пользу воссоединения с Россией. Их выбор – это императив для всех», – сказал Полищук.
Он также отметил, что Москва рассчитывает на последовательную позицию США в вопросе признания итогов прошедших на указанных территориях референдумов. Российский МИД считает волеизъявление жителей Крыма, Донбасса и Новороссии окончательным, и США должны это учитывать в дальнейших контактах.
