Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.9 комментариев
Украина начала укреплять оборонительные сооружения возле Харькова
Инженерные подразделения вооруженных сил Украины начали укреплять оборонительные сооружения возле Харькова.
«Противник начал укреплять оборонительные сооружения возле Харькова. Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».
Российская авиация и расчеты ударных беспилотников продолжают интенсивно работать по выявленным целям ВСУ на Харьковском направлении. «Северяне» наращивают темпы наступления.
В районе Старицы «Северяне» продвинулись на 300 м на трех участках. В районе Лимана российские штурмовики овладели крупным участком леса и продвинулись на 500 м, сейчас проводится зачистка. Командование ВСУ перебросило в район роту наемников иностранного легиона ГУР МОУ.
В Волчанских Хуторах российские войска заняли девять промышленных зданий и продвинулись на 200 м. В районе Хатнего штурмовые группы «Северян» расширили контроль в лесных массивах на шести участках на 600 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, однако расчеты FPV-дронов уничтожили радиоэлектронное оборудование ВСУ.
На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, где российские силы при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем продавливают оборону ВСУ. Штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись в Сумском районе на четырех участках, в Краснопольском – на двух и в Глуховском – на трех. Общее продвижение составило до 600 м.
На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений не произошло, российская авиация наносила удары по позициям ВСУ в районе Ястребиного.
«За сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 60 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» юго-западнее Лимана на Харьковском направлении продвинулась на 900 м, зачистив от вооруженных сил Украины крупный участок леса.