МВД задержало поджигательницу транспортных объектов по указанию мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники могут представляться сотрудниками государственных органов и сообщать, будто ваши финансы в опасности или вас подозревают в финансировании терроризма, передает Telegram-канал Ирины Волк. Их задача – запугать и заставить перевести деньги на якобы безопасный счет или совершить другие противоправные действия.

Волк предостерегает: все это – уловки телефонных аферистов.

Тем временем сотрудники уголовного розыска Петербургского линейного управления МВД на транспорте совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность местной жительницы, подозреваемой в поджогах объектов транспортной инфраструктуры. По информации силовиков, женщина проникла на железнодорожную станцию Саблино, где подожгла два шкафа управления стрелочным переводом и скрылась, на месте преступления обнаружили канистру с бензином.

В ходе следствия сотрудники полиции при поддержке Росгвардии оперативно установили личность злоумышленницы и задержали ее. В ходе допроса выяснилось, что женщина совершила поджоги по указанию мошенников, которые ввели ее в заблуждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ – организация теракта. Максимальное возможное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи в два раза в 2025 году.

МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников.