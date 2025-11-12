Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
МВД задержало поджигательницу транспортных объектов по указанию мошенников
В Петербурге задержали местную жительницу, подозреваемую в поджоге объектов транспортной инфраструктуры, которая действовала по указанию мошенников, введших ее в заблуждение, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мошенники могут представляться сотрудниками государственных органов и сообщать, будто ваши финансы в опасности или вас подозревают в финансировании терроризма, передает Telegram-канал Ирины Волк. Их задача – запугать и заставить перевести деньги на якобы безопасный счет или совершить другие противоправные действия.
Волк предостерегает: все это – уловки телефонных аферистов.
Тем временем сотрудники уголовного розыска Петербургского линейного управления МВД на транспорте совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность местной жительницы, подозреваемой в поджогах объектов транспортной инфраструктуры. По информации силовиков, женщина проникла на железнодорожную станцию Саблино, где подожгла два шкафа управления стрелочным переводом и скрылась, на месте преступления обнаружили канистру с бензином.
В ходе следствия сотрудники полиции при поддержке Росгвардии оперативно установили личность злоумышленницы и задержали ее. В ходе допроса выяснилось, что женщина совершила поджоги по указанию мошенников, которые ввели ее в заблуждение.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ – организация теракта. Максимальное возможное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи в два раза в 2025 году.
МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников.