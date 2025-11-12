Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Депутат Останина раскритиковала идею дифференцированной ставки по ипотеке
Депутат Госдумы Нина Останина подвергла критике инициативу о дифференцированной ставке по семейной ипотеке, назвав предложенные проценты слишком высокими для молодых семей.
В настоящее время в рамках законопроекта предполагается установить ставку 12% для семей с одним ребенком, 6% – с двумя и 4% – с тремя детьми. Депутат Госдумы Нина Останина считает, что такие проценты слишком высоки, особенно для молодых семей, у которых рождается первый ребенок. По ее словам, от таких предложений россиянам «не жарко и не холодно».
Она отметила, что более справедливым является иной подход: базовая льготная ставка на уровне 2% и дальнейшее уменьшение ипотеки за каждого последующего ребенка. По ее словам, снижение на 25% за рождение каждого ребенка и нулевая ставка для многодетных семей были бы «гуманным и правильным решением».
«В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу «Молодая семья». Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо. Нужно просто изменить возраст нахождения в этой программе, не ограничиваясь 35 годами», – заявила она Life.ru.
По мнению Останиной, следует изменить условия участия, чтобы молодые семьи не выбывали из нее по возрастному ограничению, а для социального жилья ставка платежа не должна превышать 2%.
