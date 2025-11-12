Депутат Останина раскритиковала идею дифференцированной ставки по ипотеке

Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

Tекст: Олег Исайченко

«Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

«Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

«Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

«Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

«Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

«Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.