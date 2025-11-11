  • Новость часаТурция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    По факту обрушения комплекса «Снежком» в Красногорске завели дело
    Сербия заявила о готовности российских владельцев отдать контроль над NIS
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС утвердит новый кредит
    В России установлен новый День воинской славы
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    11 ноября 2025, 16:07 • Новости дня

    Умер заслуженный журналист России Нечаев

    После тяжелой болезни умер журналист Александр Нечаев

    Умер заслуженный журналист России Нечаев
    @ Кавашкин Борис/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный журналист России Александр Нечаев, вся профессиональная деятельность которого была связана с ТАСС.

    Заслуженный журналист России Александр Нечаев ушел из жизни в Москве на 70-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает ТАСС. Вся его профессиональная деятельность была связана с агентством, где он проработал более 47 лет.

    В агентство Нечаев пришел в 1978 году. В 1991 году он возглавил английскую редакцию ГРИДЗ, а через три года стал первым заместителем главного редактора. Во время событий октября 1993 года он проявил мужество, отказавшись выполнять требования вооруженного отряда сторонников Верховного совета, захвативших здание ТАСС и пытавшихся заставить его передать сообщение о смене власти в России.

    В 2012 году Александр Нечаев был направлен на работу в Южно-Африканскую Республику, где возглавил представительство ТАСС в Претории. После завершения командировки в ЮАР Александр Нечаев вернулся в редакцию информации для иностранных подписчиков ТАСС, в которой продолжал готовить материалы о событиях, связанных с развитием отношений России и стран Африки.

    В последние годы он также активно работал над наполнением новостями военной ленты ТАСС на английском языке, в том числе материалами о действиях российских вооруженных сил в зоне СВО, отечественных военных разработках, учениях и международном военно-техническом сотрудничестве.

    За многолетний труд Александр Нечаев удостоен нескольких государственных наград, он награжден орденом Дружбы и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени. В 2024 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге умер журналист и эксперт по недвижимости Дмитрий Синочкин. Журналист, продюсер и общественный деятель Дмитрий Сараев погиб при ранении в «Крокусе». Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов умер на 75-м году жизни.

    10 ноября 2025, 18:11 • Новости дня
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции

    Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда

    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлены к приему грузопассажирских судов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, это связано с нехваткой мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска через границу, передает ТАСС.

    «Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», – заявил Кондратьев.

    Он отметил, что обращение по поводу ситуации с паромом Sea Bridge уже направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи.

    Власти Краснодарского края посчитали преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.

    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    10 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Изменены правила приема в вузы в 2026 году

    Минобрнауки изменило правила приема в вузы в 2026 году

    Изменены правила приема в вузы в 2026 году
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобрнауки подготовило проект с измененным порядком поступления в российские университеты, где расширяются требования к экзаменам для колледжей и целевому приему.

    Проект Минобрнауки предусматривает, что квоты на целевой прием будут указываться с конкретизацией заказчиков и выбранных программ обучения, передает «Российская газета». В тексте отмечено, что если на целевые места не поданы документы, их передадут сначала квоте участников спецоперации на Украине, а затем в общий конкурс.

    Выпускники колледжей смогут поступать в вузы по внутренним экзаменам только при совпадении профиля выбранного учебного заведения с направлением, по которому они получили среднее профессиональное образование. В других случаях будет необходимо сдавать ЕГЭ.

    В документе также предложено увеличить число бюджетных мест на инженерных, медицинских и сельскохозяйственных направлениях, а также расширить перечень специальностей, где ЕГЭ по физике станет обязательным.

    С 2026 года подать документы для поступления можно будет исключительно через сервис «Поступление в вуз» на портале «Госуслуги» или непосредственно в приемной комиссии выбранного учебного заведения.

    В мае в Госдуме поддержали инициативу об установлении лимитов на количество платных мест для студентов в российских университетах, которые начнут действовать с осени 2026 года.

    11 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    10 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    В Госдуме рекомендовали рассмотреть лишение неприкосновенности депутата Вороновского

    Комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть лишение неприкосновенности депутата Вороновского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение против него уголовного дела.

    В решении комиссии указано, что этот вопрос включили в повестку заседания на 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Комиссия Госдумы рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского», – заявил глава комиссии Отари Аршба. На заседании комиссии, где рассматривалась эта инициатива, присутствовал представитель Генпрокуратуры России, а сам Вороновский лично пришел для дачи объяснений.

    Напомним, в Государственную думу поступило представление генерального прокурора Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского.

    Депутат заявил о готовности выступить перед комиссией Госдумы.

    10 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    За похищение и убийство собаки в Новой Москве возбуждено уголовное дело
    За похищение и убийство собаки в Новой Москве возбуждено уголовное дело
    @ moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    Щербинская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование по факту похищения и убийства собаки.

    Пресс-служба столичного надзорного ведомства сообщила, что уголовное дело возбуждено по признакам жестокого обращения с животным, передает РИА «Новости». По данным следствия, 7 ноября 67-летний мужчина забрал собаку породы бордер колли по кличке Сигма у местного жителя. Преступление было совершено возле гаражного бокса на улице Флотская в Новой Москве.

    Злоумышленник посадил питомца в свою машину и уехал, после чего вывез собаку в безлюдное место. Там, как установила прокуратура, он убил животное с помощью ножа, а также использовал молоток.

    Сам фигурант полностью признал свою вину в похищении и убийстве собаки, о чем сообщил в рамках расследования.

    В прокуратуре подчеркнули, что вопрос привлечения мужчины к уголовной ответственности находится на особом контроле.

    Ранее москвич получил 200 часов работ за убийство чужой собаки.

    10 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Суд арестовал толкнувшую девочку на пути в метро Москвы пенсионерку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро, сообщило столичное ГСУ СК.

    Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает ТАСС.

    По информации столичной прокуратуры, обвиняемая во время судебного заседания возражала против такой меры пресечения. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения состояния здоровья женщины. Следствие дела находится на контроле прокуратуры.

    Напомним, на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    10 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Общественники призвали власти отказаться от новогодних гуляний

    Движение «Сорок сороков» призвало власти отказаться от новогодних гуляний ради фронта

    Общественники призвали власти отказаться от новогодних гуляний
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийское движение «Сорок сороков» предложило руководству страны отменить масштабные празднования Нового года и направить ресурсы на поддержку фронта.

    Координатор движения Андрей Кормухин сообщил, что в письме руководителям страны, регионов и городов призывается отменить масштабные празднования ради поддержки мобилизованных и семей с детьми, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается обеспокоенность граждан России тем, что жители страны продолжают тратить значительные суммы на новогодние развлечения и украшения несмотря на тяжелую обстановку и испытания. Особое внимание уделяется тому, что многие россияне уже жертвуют часть своих пенсий и зарплат, участвуют в волонтерских программах по сбору гуманитарной помощи для фронта.

    «Многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи. Граждане России выражают обеспокоенность тем, что пышные новогодние празднования продолжаются на фоне продолжающихся испытаний и потерь», – отметил Кормухин.

    В качестве альтернативы движения предлагается устанавливать на городских площадях скромные искусственные елки. Также артисты, по их мнению, вместо традиционных концертов на Новый год должны выступать перед ранеными в госпиталях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько продлятся новогодние каникулы.

    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    10 ноября 2025, 18:39 • Новости дня
    Генконсульство сообщило о выплате компенсаций пассажирам парома из Трабзона

    Генконсульство: Пассажиры парома Seabridge из турецкого Трабзона получат компенсацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиры парома Seabridge, который совершил первый рейс из турецкого Трабзона в Сочи после долгого перерыва, но не получил разрешения войти в российский порт, смогут получить денежную компенсацию.

    В генеральном консульстве России в Трабзоне пояснили, что вечером 10 ноября достигнуто соглашение о выплате компенсаций каждому пассажиру, после чего люди смогут сойти на берег и самостоятельно вернуться на родину, передает ТАСС.

    «Пассажирам переданы контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании-перевозчику», – добавили там.

    Дипломаты заверили, что постоянно поддерживают связь с местными властями, перевозчиком и российскими гражданами до полного разрешения ситуации. В генконсульстве отметили, что согласно информации Управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на высадку пассажиров не вводилось, и граждане могли покинуть судно – но без права возвращения на него.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи. Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда.

    10 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские наблюдатели рассказали о выборах в Танзании в условиях беспорядков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наблюдательная миссия Общественной палаты РФ признала выборы в Танзании состоявшимися, несмотря на вспыхнувшие в день голосования беспорядки, которые не смогли нарушить ход электорального процесса. Делегация Палаты стала единственной российской и национальной группой, аккредитованной Независимой национальной избирательной комиссией страны.

    «Международные миссии Общественной палаты – это логичное продолжение системы национального наблюдения России, где у нас накоплен колоссальный опыт. Это эффективный инструмент для обмена опытом и выстраивания связей – как с национальными избиркомами и общественно-политическими силами, так и с представителями международного сообщества наблюдателей», – отметил глава миссии Александр Асафов, подчеркнув важность общественной дипломатии и национального наблюдения. По его словам, российские наблюдатели провели ряд рабочих встреч, в том числе с представителями миссии Африканского союза, обсудив будущие направления сотрудничества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

    Зампред комиссии ОП РФ по безопасности Александр Холодов указал: «Мы не представляем государственные органы — мы действуем от имени гражданского общества. В этом и заключается особенность общественного наблюдения: нас воспринимают как партнеров, а не как внешних акторов, навязывающих свою политическую повестку». Аналитический подход миссии подтвердил и член комиссии Илья Герасев: «Международное наблюдение – это последовательная работа, направленная на накопление и анализ данных. По итогам каждой поездки – и Танзания здесь не станет исключением – мы публикуем официальное заявление и готовим итоговый доклад, где подробно рассматриваем весь избирательный процесс: от объявления даты голосования до вступления избранных лиц в должности».

    Особое внимание миссия уделяла техническим аспектам и прозрачности, о чем рассказал Евгений Забродин: «Мы не навязываем модели демократии и даем оценку исключительно электоральным процедурам и техническим аспектам избирательного процесса. В случае Танзании на отдельных участках мы зафиксировали недочеты в организации тайны голосования – в палатках, где размещались некоторые участки, пространство не всегда позволяло сохранить конфиденциальность». Все технические замечания были переданы в избирком.

    Даже несмотря на локальные стычки, все участки завершили подсчет голосов вовремя. «Все посещенные нами участки завершили работу вовремя, а подсчет голосов прошел без сбоев. Несмотря на некоторые шероховатости в начале голосования, по итогу дня голосования сотрудники комиссий продемонстрировали высокий уровень профессионализма», – отметил Асафов.

    Эксперт Андрей Маслов из Центра изучения Африки НИУ ВШЭ уточнил: «Танзания переживает демографический взрыв и стремительную урбанизацию. Беспорядкам 29 октября не имели строго политической подоплеки – это был социальный взрыв, типичный для быстроразвивающихся мегаполисов региона».

    По мнению миссии, выборы подтвердили устойчивость политической системы Танзании. «Как отмечали танзанийские первые лица, это первые выборы, которые Танзания организовала самостоятельно. И по итогу этих выборов правящая партия Чама ча Мапиндузи – одна из старшейших в Африке – сохраняет свои позиции, демонстрируя способность к обновлению», – подвел итог Маслов.

    В итоговом докладе Палата отразит рекомендации по развитию избирательной системы, в том числе по цифровизации, институциональному участию граждан и улучшению доступа к голосованию для широких социальных групп.

    11 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Экс-президент Финляндии заявил о падении роли ЕС в мире

    Экс-президент Финляндии Ниинисте заявил о падении роли ЕС в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ослабление влияния Евросоюза на мировую политику фактически исключило Европу из числа «ведущих держав» вместе с Россией, КНР и США, сообщает телерадиокомпания Yle.

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телерадиокомпании Yle предложил европейским странам вступить в прямые переговоры с Россией ради окончания конфликта на востоке Украины. Политик предложил пересмотреть подход стран Европы к контактам с Россией и завершить практику избегания прямого диалога, передает ТАСС.

    «Макрон, вероятно, был последним, кто звонил Владимиру Путину, а до этого Шольц около года назад. Я до сих пор вижу забавную ситуацию, когда европейцы заявляют, что они не разговаривают с Путиным. Но, мол, Трамп проведет беседу, а затем мы пойдем и послушаем, о чем говорили», – заметил Ниинисте.

    По его словам, ситуация, когда европейские лидеры не поддерживают контактов с руководством России, выглядит странной на фоне того, что США ведет собственный диалог с Москвой. Бывший президент уверен, что влияние Европы снизилось настолько, что с ней больше не считаются.

    Кроме того, Ниинисте заявил, что с уменьшением роли Евросоюза Европа исчезла из числа «великих держав», и теперь этот круг ограничен Россией, Китаем и США.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад распался на группы стран по вопросу поддержки конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа принимает решения, которые способны привести ее к самоубийственным последствиям.

    10 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    В Подмосковье стартовал семинар по наставничеству для ветеранов боевых действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семинар для ветеранов боевых действий, военнослужащих и участников всероссийского проекта служения «Твой Герой» стартовал в подмосковном лагере «Искра». Обучение позволит им улучшить навыки, необходимые для работы с молодежью в качестве наставников.

    Мероприятие будет проходить до 14 ноября, в нем примут участие сто человек, которым предстоит совершенствовать навыки работы с молодежью и готовиться к роли наставников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Этот проект – двусторонняя работа. Мы не только помогаем ветеранам найти новую, глубоко осмысленную миссию в мирной жизни, но и даем стране доступ к ценному ресурсу – духовному и нравственному опыту ее защитников. Здесь рождается сообщество наставников, готовых вести за собой молодое поколение», – отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

    Программа семинара включает теоретические и практические занятия по коммуникациям, публичным выступлениям, построению личного бренда и работе со стрессом. Особое внимание уделяется развитию эффективного взаимодействия с молодежной аудиторией. Параллельно пройдут культурные мероприятия, открытые диалоги и презентации медицинской техники для военнослужащих от партнеров, в числе которых «Группа МИР».

    Среди ключевых событий семинара станет подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным фондом защиты детского зрения и Роспатриотцентром Росмолодежи.

    Завершением программы станет подготовка концепции развития проекта «Твой Герой» до 2030 года. Это даст возможность участникам спецоперации на Украине и другим ветеранам по всей стране включаться в патриотическую работу и становиться наставниками для молодежи, сохраняя традиционные духовно-нравственные ориентиры.

    10 ноября 2025, 20:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации семи беспилотников над Россией

    Минобороны: Над Россией за восемь часов уничтожены семь беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства ПВО за восемь часов сбили семь украинских беспилотников над Крымом, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 10 ноября в период с 12.00 до 20.00 дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Пять БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще один над территорией Курской области и один над территорией Республики Крым.

    В понедельник Минобороны сообщило об уничтожении 71 украинского БПЛА за ночь.

    10 ноября 2025, 21:34 • Новости дня
    В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

    Губернатор Артамонов: В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим воздушной опасности введен на всей территории Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

    «Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», – написал Артамонов в своем Telegram-канале.

    Минувшей ночью в Липецкой области ПВО сбила пять беспилотников.

    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
