Умер заслуженный журналист России Нечаев

После тяжелой болезни умер журналист Александр Нечаев

Tекст: Денис Тельманов

Заслуженный журналист России Александр Нечаев ушел из жизни в Москве на 70-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает ТАСС. Вся его профессиональная деятельность была связана с агентством, где он проработал более 47 лет.

В агентство Нечаев пришел в 1978 году. В 1991 году он возглавил английскую редакцию ГРИДЗ, а через три года стал первым заместителем главного редактора. Во время событий октября 1993 года он проявил мужество, отказавшись выполнять требования вооруженного отряда сторонников Верховного совета, захвативших здание ТАСС и пытавшихся заставить его передать сообщение о смене власти в России.

В 2012 году Александр Нечаев был направлен на работу в Южно-Африканскую Республику, где возглавил представительство ТАСС в Претории. После завершения командировки в ЮАР Александр Нечаев вернулся в редакцию информации для иностранных подписчиков ТАСС, в которой продолжал готовить материалы о событиях, связанных с развитием отношений России и стран Африки.

В последние годы он также активно работал над наполнением новостями военной ленты ТАСС на английском языке, в том числе материалами о действиях российских вооруженных сил в зоне СВО, отечественных военных разработках, учениях и международном военно-техническом сотрудничестве.

За многолетний труд Александр Нечаев удостоен нескольких государственных наград, он награжден орденом Дружбы и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени. В 2024 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

