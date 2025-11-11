ГП призвала взыскать с Кибовского и его близких имущество на 1 млрд рублей

Tекст: Антон Антонов

В документе, поданном в Кунцевский суд, отмечается, что за период с 2010 по 2024 годы официальный доход Кибовского составлял 165 млн рублей, супруги – 30 млн рублей, еще 15,7 млн рублей были получены от продажи автомобилей, квартиры и участка с домом, передает ТАСС.

Общий совокупный доход семьи за 14 лет достиг 211 млн рублей. Прокуратура утверждает, что дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на родственников и доверенных лиц, не обладавших необходимыми средствами, чтобы их приобрести самостоятельно.

Проверка установила, что начиная с 2014 года Кибовский приобрел недвижимость и автомобили на сумму 226,7 млн рублей, в том числе семь квартир в Москве и Подмосковье, которые были оформлены на супругу, ее отца и доверенное лицо, а также две иномарки, включая Maybach, и два мотоцикла. Также в 2017 и 2020 годах он передал в доверительное управление 28 млн рублей.

По версии прокуратуры, дополнительные крупные расходы были связаны с приобретением имущества, ценных бумаг, предметов быта, гардероба, а также с содержанием недвижимости и оплатой туристических поездок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи заявили, что Кибовский за взятки способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Он действовал в составе организованной группы вместе с соучастниками. Кибовского исключили из состава рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий в 2024 году.