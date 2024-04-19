Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий

Генерал МВД дал совет, как прекращать бытовые конфликты

Генерал МВД Ворожцов дал рекомендации, как вести себя с незнакомцами при возникновении бытовых конфликтов

Tекст: Татьяна Косолапова

«Практика возникновения конфликтов в местах парковки автотранспорта, к сожалению, достаточно значительна и латентна одновременно. Даже по внешнему наблюдению эти случаи довольно часты, но, к счастью, в большинстве своем они не выходят за рамки словесных перепалок, оскорблений, поэтому до обращения в правоохранительные органы мало когда дело доходит», – говорит Ворожцов, поясняя, что четкой статистики по этому вопросу нет.



По словам собеседника, во многих российских регионах, в первую очередь в таких крупных городах, как Москва, вопросы парковки и парковочных мест в полной мере не урегулированы. Более того, жители многоэтажек очень часто сталкиваются с ситуацией, когда придомовая парковка полностью заполнена. А поэтому случается, что водители нарушают правила парковки, что нередко приводит к конфликтам с прохожими, соседями или другими владельцами автотранспорта. Сейчас нет эффективного органа, который мог бы тут же повлиять на нарушителя правил дорожного движения, например, после соответствующей жалобы наблюдающего за теми, кто неправильно паркуется.

«Поэтому, делая замечание нарушителю, необходимо максимально постараться не доводить ситуацию до прямого конфликта, а тем более до физического взаимодействия, потому что любой, даже самый законопослушный человек может нарваться на неадекватного гражданина. Соответственно, речь должна быть спокойная, вежливая, а в случае обострения ситуации разговор следует немедленно закончить», – рекомендует генерал-майор полиции.

Он подчеркивает, что в крупных городах от 7 до 12% граждан имеют определенные особенности психологической и психиатрической регуляции поведения. Поэтому стоит держать в голове, что каждый десятый незнакомец может оказаться психически неуравновешенным человеком, способным нанести телесные повреждения.

Напомним, на юго-востоке Москвы 17 апреля мужчина припарковал автомобиль на тротуаре у дома, из-за чего другой мужчина решил сделать замечание, в результате завязался конфликт. В итоге один из участников ссоры нанес своему сопернику не менее одного удара ножом и сбежал. Пострадавший скончался от полученных повреждений в больнице.