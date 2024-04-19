Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий
Путин включил Мединского вместо Сванидзе в группу по увековечению жертв репрессий
Журналиста Николая Сванидзе исключили из состава рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, туда включен помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Из состава комиссии были исключены бывший начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) ВС РФ, Герой России, генерал Геннадий Жидко (умер в 2023 году), глава Совета при президенте по правам человека в 2010–2019 годах Михаил Федотов, а также экс-руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает ТАСС.
При этом в число членов комиссии вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин, а также руководитель ГВПУ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Кроме того, занимавшего прежде пост первого замминистра труда Алексея Вовченко заменила действующий первый замглавы ведомства Ольга Баталин, а руководителя Русского музея Аллу Манилову сменил действующий первый замглавы Минкультуры Сергей Обрывалин.