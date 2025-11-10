В Екатеринбурге стартовал финал международного чемпионата «Хайтек: навыки будущего»

Tекст: Елизавета Шишкова

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего 2025». Соревнования собрали свыше 500 участников, представляющих более 50 предприятий и компаний из пятнадцати стран. Организаторы отметили стратегическую платформу чемпионата для подготовки специалистов по ключевым компетенциям, включая машинное обучение, большие данные, искусственный интеллект, роботизацию и технологии композитов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул важность чемпионата для совершенствования профессиональных стандартов и развития кадровых ресурсов: «Это мероприятие – важный элемент работы по развитию навыков и компетенций сотрудников российских промышленных предприятий. Оно позволяет выявлять и масштабировать лучшие практики». Он отдельно выделил значимость направления роботизации, машинного обучения и внедрения квантовых решений.

Глава Агентства развития профессионального мастерства Мария Елкина сообщила о новшествах, среди которых – проведение Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи. В его рамках свои разработки покажут более 100 изобретателей от 12 до 20 лет, превращая фестиваль в своеобразный мост между начинающими инженерами и промышленностью. Также введен демонстрационный формат по нескольким новым компетенциям, что позволит знакомить новых участников с чемпионатной системой.

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно обратил внимание на международную кооперацию: в чемпионате участвуют иностранные специалисты очно и дистанционно из 15 стран, включая Китай, Индию, Беларусь и страны БРИКС. Часть финальных заданий связана с беспилотными авиационными системами, для которых стартует пилотный проект по созданию передовых решений для аграрного сектора, логистики и энергетики.

Исполняющий обязанности замгубернатора Дмитрий Ионин отметил, что проведение чемпионата в регионе способствует привлечению инвестиций и развитию передовых технологий, а также служит доказательством высокого уровня местных кадров. Победители среди конкурсантов определятся в национальном, международном и абсолютном зачетах, а призовой фонд составит 6,5 млн рублей.