Gallup: Опрос показал резкое падение доверия американцев к власти

Tекст: Валерия Городецкая

Внутренней политике правительства доверяют только 38% респондентов, передает РИА «Новости». Законодательной ветви доверяют 32%, судебной – 49%.

«Уровень доверия американцев к правительству и характер этого доверия изменились за последние 50 лет, особенно за последние два десятилетия. Сегодня гораздо меньше американцев доверяют федеральному правительству, чем раньше, и эти изменения во многом обусловлены падением доверия среди людей, не связанных с партией действующего президента», – сказано в исследовании Gallup.

Данные показывают: доверие республиканцев к исполнительной власти выросло до 86%. Среди демократов заметно снизился уровень доверия, особенно к судебной власти. В отчете также указывается, что доверие американцев к новостным СМИ снизилось на 36% относительно 1970-х, а к политикам – на 23% за 50 лет.

Gallup делает вывод, что уровень доверия граждан США к государственным институтам во многом зависит от того, какая партия находится у власти.

В феврале опрос CBS News/YouGov показал, что более половины американцев одобрили работу нового президента США в первый месяц его исполнения обязанностей, однако многие выразили обеспокоенность его экономической политикой.