Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы
Опрос CBS News/YouGov: Новый президент США получил 53% одобрения в первый месяц работы
Согласно опросу CBS News/YouGov, более половины американцев одобрили работу нового президента США в первый месяц его исполнения обязанностей, однако многие выразили обеспокоенность его экономической политикой.
Как пишет Bloomberg, опрос CBS News/YouGov, проведенный с среды по пятницу на прошлой неделе, показал, что 53% американцев одобряют работу лидера-республиканца в первый месяц его президентства. В опросе приняли участие 2 175 взрослых, а погрешность составила 2,5 процентных пункта.
Несмотря на высокий уровень одобрения, многие респонденты выразили тревогу по поводу недостаточного внимания новой администрации США к снижению потребительских цен. Согласно опросу, 66% американцев, включая почти половину республиканцев, считают, что правительство не уделяет достаточно внимания этому вопросу.
Большинство, 56%, поддерживают введенные десятипроцентные тарифы на Китай, однако аналогичные меры против Мексики и Канады, а также неуточненные тарифы на европейские страны не находят одобрения у большинства опрошенных.
Кроме того, половина американцев уверены, что Илон Маск и его команды по эффективности государственного управления должны иметь значительное влияние на правительственные операции и расходы, причем среди республиканцев этот показатель достигает 74%.
Что касается других тем, 59% поддерживают план президента по депортации нелегальных мигрантов, но половина респондентов выступает против содержания их в крупных центрах.
Вопрос о конфликте Израиля и ХАМАС получил 54% одобрения за действия президента, однако 47% считают плохой идеей предложение о контроле США над сектором Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент президенту, обвиняя его в действиях по отношению к сектору Газа.
Между тем накануне американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине.
В минувшие выходные новый президент США объявил о немедленной приостановке доступа бывшего главы американского государства Джо Байдена к секретным данным, ссылаясь на ненадежную память Байдена.