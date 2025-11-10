Pizza Hut получила регистрацию двух товарных знаков в России

В Роспатенте зарегистрировали логотип и название компании Pizza Hut

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала в России товарные знаки логотипа и названия американской компании Pizza Hut, передает ТАСС. Оба знака поступили на регистрацию из США еще в апреле 2024 года.

В базе данных Роспатента указано, что товарные знаки зарегистрированы по трем классам международной классификации: пицца, напитки, приготовленное мясо птиц и рыбы, а также услуги ресторанов быстрого питания. Срок действия регистрации установлен до апреля 2034 года.

Напомним, что в марте 2022 года владелец бренда Yum! Brands временно приостановил работу ресторанов KFC и Pizza Hut в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания McDonald's зарегистрировала в России семь товарных знаков.

Ранее Starbucks зарегистрировал свой товарный знак в России до 2034 года.

А компания The Coca-Cola Company оформила в России регистрацию товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт» сроком на десять лет.