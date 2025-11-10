Pizza Hut получила регистрацию двух товарных знаков в России

Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Американская компания Pizza Hut зарегистрировала в России логотип и название, действие которых продлится до апреля 2034 года.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала в России товарные знаки логотипа и названия американской компании Pizza Hut, передает ТАСС. Оба знака поступили на регистрацию из США еще в апреле 2024 года.
В базе данных Роспатента указано, что товарные знаки зарегистрированы по трем классам международной классификации: пицца, напитки, приготовленное мясо птиц и рыбы, а также услуги ресторанов быстрого питания. Срок действия регистрации установлен до апреля 2034 года.
Напомним, что в марте 2022 года владелец бренда Yum! Brands временно приостановил работу ресторанов KFC и Pizza Hut в России.
