Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
Эксперт объяснил перенос саммита Америк
Эксперт Велоса объяснил перенос саммита Америк
Саммит Америк был отложен, чтобы избежать поднятия невыгодных для США тем, сообщил доцент департамента международных отношений Университета Хавериана Эдуардо Велоса.
Проведение саммита Америк перенесено на 2026 год, чтобы избежать обсуждения тем, которые были бы невыгодны Соединенным Штатам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доцента департамента международных отношений Университета Хавериана Эдуардо Велосу.
Эксперт отметил, что отсутствие на саммите Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, а также отказ от участия президента Колумбии Густаво Петро и представителей Мексики сделали проведение мероприятия для США нецелесообразным.
Он пояснил: «На фоне отсутствия Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, отказа от участия Петро и Мексики США осознали, что момент для проведения мероприятия не подходящий, в том числе потому, что могут выйти на повестку дня темы, которые обсуждать, по их мнению, на таких площадках не следует».
По словам Велосы, американский регион сейчас разделен на сторонников президента Дональда Трампа, его оппонентов и государства, занимающие нейтральную позицию ради собственных интересов. В этих условиях Вашингтону удобнее вести диалог на двустороннем уровне или в небольших группах, чем на многостороннем форуме вроде саммита Америк. Он считает, что перенос форума позволит дождаться изменения политической ситуации в регионе.
Изначально проведение саммита Америк было намечено на 4-5 декабря в туристическом городе Пунта-Кана в Доминиканской Республике. Госдепартамент США напоминает, что первый саммит прошел в 1994 году в Майами по инициативе тогдашнего президента Билла Клинтона для поддержки экономического развития через общие демократические ценности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо связал перенос саммита Америк с желанием госсекретаря Марко Рубио избежать критики США за военные преступления.
Президент Колумбии Густаво Петро назвал перенос саммита неудачей для США из-за исключения из участников стран, неугодных Вашингтону.