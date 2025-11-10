Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда

У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.9 комментариев
У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.9 комментариев
Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.26 комментариев
Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.10 комментариев
Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО улыбку
«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», – указал сенатор в Telegram-канале.
Пушков считает, что это нормально для Рютте, который уже перебрался в класс «небожителей».
«После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев. Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними», – заявил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность. Также Рютте заявил, что НАТО готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.
Фотографии, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время встречи в Овальном кабинете, активно распространяются в социальных сетях, передает CNN. Канал подчеркнул, что эти снимки стали поводом для критики со стороны оппонентов президента и сомнений в его работоспособности.
Как отмечает издание, на некоторых фотографиях глаза Трампа казались закрытыми, а иногда президенту как будто было тяжело их держать открытыми. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома выложила данные снимки под подписью: «Сонливый Дон вернулся».
В Белом доме опровергли предположения о том, что глава государства спал, подчеркнув, что он не только бодрствовал, но и активно отвечал на вопросы журналистов во время встречи.
Также CNN напомнил, что тема здоровья Дональда Трампа вызывает обсуждения с момента его прихода к власти. В октябре текущего года президент США сообщил, что проходил МРТ во время планового медицинского обследования, однако причину проведения этой процедуры раскрывать не стал. А минувшим летом у главы Белого дома была диагностирована хроническая венозная недостаточность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал «заснувшего» Джо Байдена доказательством отсутствия глобального потепления. Джо Байден заснул на церемонии прощания с погибшими в пожарах на Гавайях. Джо Байден разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио.
Деморализованные бойцы ВСУ в последние дни массово сдаются в плен и покидают свои позиции в Харьковской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Источник агентства отметил: «За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части».
По словам представителей силовых структур, тенденция к дезертирству сохраняется, несмотря на попытки украинского командования стабилизировать ситуацию на фронте. Чаще всего такие случаи происходят в районах, где продолжаются активные боевые действия и фиксируются потери среди личного состава.
Силовики подчеркивают, что сложные условия, а также недостаток снабжения и резервов ухудшают моральный дух украинских солдат. Это приводит к увеличению числа самовольных уходов и сдачи в плен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки солдат ВСУ сдали себя в плен с помощью специального бота. Украинские военные каждую неделю обращались с просьбой об организации коридора для сдачи в плен.
Суд удовлетворил исковые требования о выселении экоактивистки Евгении Чириковой, признанной иноагентом и из квартиры в Москве, передает РИА «Новости».
В судебных документах говорится: «Исковые требования…о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить».
Как следует из материалов дела, в 2018 году Чирикова оформила договор дарения и передала свою долю в московской квартире одному из истцов.
При этом в течение более десяти лет она не проживала на данной жилплощади, не предпринимала попыток вернуться в квартиру, а также не оплачивала жилищно-коммунальные услуги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве отказал в выселении иноагента Евгении Чириковой из квартиры. Суд в Москве арестовал Чирикову заочно по делу о фейках о Вооруженных силах России. Следственный комитет выявил оправдание терроризма в интервью Чириковой.
Экс-генсек НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью изданию британской Times назвал вывод сил альянса из Афганистана крупнейшим поражением. Он подчеркнул, что совет НАТО рассчитывал построить в Афганистане демократическое общество, однако столкнулся с непреодолимыми трудностями.
«Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали», – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что за 20 лет альянс пришел к осознанию невозможности построения демократического общества военной силой.
Военные действия США и их союзников начались в 2001 году. Экс-президент США Джо Байден в апреле 2021 года объявил о завершении кампании и вывод западных войск стартовал в мае того же года. Основные подразделения покинули регион в 2014 году. Всего на пике военного присутствия в Афганистане пребывало более 150 тыс. иностранных военных.
В августе 2021 года талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) без боя заняли Кабул, тогда как президент Ашраф Гани покинул страну. Финальный этап эвакуации завершился в начале сентября 2021 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил влияние сил Запада на дестабилизацию в Афганистане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю, но позже озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.
Гладков сообщил о серьезных повреждениях систем электроснабжения и теплоснабжения Белгорода в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, передает РИА «Новости». По словам главы региона, в субботу вечером системой ПВО были сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.
В результате обстрела более 20 тыс. жителей Белгорода остались без электричества, что вызвало существенные перебои в подаче тепла и света. Глава области подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением поврежденных сетей и устранением последствий атаки.
«По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода», – сообщил Гладков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 149 беспилотниками. В результате взрыва украинского дрона пострадали супружеская пара и были повреждены жилые дома.
Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением
«Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.
По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.
Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.
Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».
«Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.
«На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.
Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».
«Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – заключил Лизан.
Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.
«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.
На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.
Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.
Драка произошла в зале перед концертом Светланы Лободы в Кишиневе, передает «Страна». В один из моментов группа блондинок устроила потасовку, сопровождаемую выдиранием волос и руганью. Итоги конфликта издание не уточняет. Точная причина конфликта между зрителями также не называется.
По имеющейся информации, на концерт певицы приехало большое число украинцев.
Из-за сбоя в работе базы данных украинской таможни граница оказалась закрыта на несколько часов. Многим фанатам пришлось ждать в очередях, и они, чтобы скоротать время, начали петь песни Лободы прямо на пунктах пропуска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, певице Лободе могут отказать во въезде в Россию. Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню «К черту любовь». В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию.
О планах продажи танков Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5 Бразилии, вместо отправки их на Украину, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на западные СМИ, передает Lenta.ru.
По данным источника, в сделке фигурируют шестьдесят пять танков и семьдесят восемь боевых машин пехоты, ранее отремонтированных и модернизированных компанией KNDS в Германии. Эти образцы предназначались для Украины, но она якобы отказалась принимать их в таком количестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Military Watch Magazine отметил, что пригодными к эксплуатации на Украине остаются только 20-30% танковых подразделений, несмотря на усилия по их ремонту.
Министерство обороны России заявило, что с начала спецоперации российские военные уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.
Паром Seabridge отправился в Трабзон без разрешения на заход в Сочи
«Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», – рассказал РИА «Новости» гендиректор ООО «СВС Шиппинг» и директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
По его словам, паром так и не получил разрешения на заход в порт Сочи, пробыв на рейде более двух суток и отправляясь обратно в Трабзон.
Напомним, первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи. Туркменян ранее заявил, что паром Sea Bridge второй день стоит у берегов Сочи, ожидая согласования возможности захода в порт.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Краснодарского края считают преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности. Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи, хотя Туркменян сообщал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми службами.
Министр напомнил, что на саммите на Аляске Вашингтон заверял Москву в том, что американские власти «смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности».
Лавров также отметил попытки Брюсселя и Лондона убедить США полностью перейти к военному давлению на Россию и отказаться от политико-дипломатических путей урегулирования, передает РИА «Новости».
Дискуссия между Россией и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не ограничивается лишь одним аспектом, подчеркнул Лавров. Он добавил, что в отличие от того, как это пытаются представить отдельные журналисты и эксперты, переговоры многоуровневые и комплексные. Россия не раскрывает все детали обсуждений, но если в СМИ появляются фейки, Москва дает свои комментарии.
Что касается предложения президента РФ Владимира Путина о продлении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, Лавров рассказал: «Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным». Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет придерживаться добровольных ограничений только при полной взаимности со стороны США.
По словам Лаврова, инициатива Путина в области стратегических вооружений не требует дополнительных обсуждений и отличается простотой: «Она лишена двойного дна, предельно проста для понимания и не требует специфических дополнительных усилий». Пока содержательного ответа от Вашингтона нет, однако по дипломатическим каналам США сообщили, что рассматривают эту идею.
Россия ожидает подтверждения США в сохранении анкориджских договоренностей по Украине, добавил Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что несмотря на компромиссный характер договоренностей, Москва не собирается отступать от принципиальных позиций, включая территориальную целостность страны и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принятый ими на референдумах в 2014 и 2022 годах. Российская сторона также отмечает важность устранения первопричин конфликта.
В пятницу президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.
По словам Татьяны Ким, определить настоящего долларового миллионера можно по скромному стилю одежды и функциональным часам, потому что «это не про яхты, кутежи, <...> это про работу».
«Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», – передает ее слова РИА «Новости».
Кроме того, Ким задала бы предполагаемому миллионеру вопрос о предстоящих налоговых реформах, которые вступят в силу в январе 2026 года. По ее мнению, этот вопрос поставил бы многих в тупик, но не миллионера.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя миллиардером, который пожертвовал 130 млн долларов на выплату зарплат американским военным во время шатдауна, оказался банкир Тимоти Меллон. При этом известный миллиардер Стивен Коэн выставил на продажу золотой унитаз, стартовая цена которого составляет 10 млн долларов.
Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты вскоре начнут погашать государственный долг, сумма которого составляет 37 трлн долларов, передает РИА «Новости». По его словам, возможность начать выплаты появилась благодаря введенным пошлинам, которые приносят бюджету страны триллионы долларов.
«Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», – написал Трамп.
Он добавил, что Соединенные Штаты достигли рекордных показателей привлечения инвестиций, а количество заводов и фабрик увеличивается по всему государству. Отмечается, что укрепление экономики, по мнению Трампа, также связано именно с проведением новой тарифной политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил, что доходы от новых импортных пошлин в будущем достигнут более триллиона долларов ежегодно.
О повреждениях первой на Украине крупной ТЭС, работающей на биомассе, сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Местоположение объекта и его мощность не раскрываются.
Гриненко отметил, что данная станция была построена в 2016 году и стала первой крупной теплоэлектростанцией на биомассе в стране. Он подчеркнул: «Она стала первой большой станцией на биомассе».
Компания Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Другие подробности о происшествии не уточняются.
Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.
Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.
В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.
Сырский: Россия нанесла удар по ВСУ в Днепропетровской области после взлома чата
«Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах», – приводят слова Сырского украинские СМИ.
Он сообщил, что «снова был групповой чат в соцсетях». По его словам, «игнорирование базовых норм безопасности» привело к тому, что российская сторона «узнала о собрании, взломав сети».
Сырский рассказал, что подробно обсудил случившееся с командирами корпусов, и выразил надежду, что дисциплинарные решения позволят ВСУ избежать повторения такой ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились видеозаписи последствий удара российской ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ. На Украине начали расследование по факту случившегося. Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинения по делу об ударе во время построения для награждения.