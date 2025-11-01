Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.0 комментариев
Иран выдвинул Telegram условия для возобновления работы в стране
Иран потребовал от Telegram ограничить контент и сотрудничать с судами
Власти Ирана выдвинули перечень требований к Telegram, включая контроль за контентом и сотрудничество с местной судебной системой, сообщило агентство Mehr.
Иранские власти потребовали от мессенджера Telegram ограничить распространение контента, который может разжигать межэтническую рознь и способствовать пропаганде терроризма, передает ТАСС.
Дополнительно мессенджеру предписано оперативно удалять материалы по жалобам граждан, а также осуществлять тесное взаимодействие с судебной системой исламской республики.
Власти страны также настаивают на том, чтобы Telegram официально взял на себя обязательство не передавать личную информацию об иранских пользователях иностранным разведывательным службам. В случае выполнения всех указанных условий работа мессенджера на территории Ирана может быть возобновлена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю.