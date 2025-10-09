Алиев отметил хорошую динамику товарооборота с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Душанбе Алиев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается не только в торгово-экономической сфере, но и по другим направлениям, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В этом году отношения успешно развивались, в том числе в товарообороте, как вы уже говорили, в развитии товарооборота хорошая динамика, также по всем другим направлениям – нигде не было никакого замедления и никакого отката», – отметил глава Азербайджана.

Он также отметил, что утвержденные лидерами «дорожные карты» реализуются эффективно, а недавно прошедшая российско-азербайджанская межправкомиссия позволила подробно обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая не только экономику, но и другие сферы взаимодействия.

Ранее Алиев выразил мнение, что обсужденные с президентом России Владимиром Путиным месседжи будут приняты положительно обеими странами.

В четверг президент России и Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе.