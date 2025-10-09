Миллер назвал экспорт газа в Европу жестом дружбы России

Tекст: Ольга Иванова

Миллер во время пленарного заседания Петербургского международного газового форума заявил, что поставки российского газа в Европу с 2000 года стали «рукой дружбы» для европейских партнеров, передает ТАСС.

Миллер отметил: «Если говорить о 2000-м годе, и все то, что было сделано после 2000 года в течение, считаю, относительно короткого срока, это в буквальном смысле слова „рука дружбы“ и сотрудничества с нашими европейскими партнерами».

Он также подчеркнул, что «Газпром» всегда добросовестно выполнял все договоренности по поставкам газа как для российских, так и для иностранных потребителей. «Каждый человек, который присутствует в этом зале, знает один железобетонный тезис, звучит он очень просто: «Газпром» всегда в полном объеме в срок исполнял свои обязательства по поставке трубопроводного газа как перед российскими потребителями, так и перед иностранными», – заявил Миллер.

Миллер напомнил, что экспорт российского газа строился на принципах взаимного сотрудничества и доверия между сторонами, а все контрактные обязательства исполнялись в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что спрос на газ в мире за последние десять лет рос самыми быстрыми темпами в энергетическом балансе.

Ранее средняя стоимость газа в Европе за январь–сентябрь выросла на 24% и составила 443 доллара за тысячу кубометров из-за роста спроса в отопительный сезон.

Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

