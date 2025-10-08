Начался второй сезон международного конкурса молодых художников «Картина мира»

Tекст: Дарья Григоренко

Экспозиция стала продолжением успешной выставки «Картина мира» в филиале Третьяковской галереи в Калининграде. На выставке в Екатеринбурге представлены 19 работ 17 художников из России, Ливии, США, Турции, Демократической Республики Конго, Китая и Вьетнама. Это произведения победителей конкурса и участников, чьи работы вошли в коллекцию «Газпромбанка», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер высоко оценил масштаб конкурса и его тематическую направленность: «Я очень рад, что Екатеринбург стал вторым городом в России, где проходит выставка «Картина мира». До нас ее принимал только филиал Третьяковки в Калининграде. Конечно же, в этом большая заслуга организаторов – их энтузиазма, искренней любви и увлеченности своим делом. Но есть и закономерность. Свердловская область расположена по обе стороны Уральского хребта, на границе Европы и Азии. И неспроста говорят, что судьба Урала – быть местом встречи и порождать что-то новое, выплавлять новые образы и смыслы. Поэтому, где, как не в нашем регионе, вести межкультурный диалог. Проводить выставку, главная задача которой – показать все богатство и многообразие национальных ценностей и традиций».

В ходе торжественной церемонии открытия выставки были объявлены номинации и условия второго международного конкурса молодых художников «Картина мира». Заявки принимаются в трех номинациях: «Графика», «Живопись» и «Цифровое искусство». Во втором конкурсе появится специальная номинация, приуроченная к 170-летию Третьяковской галереи. Прием заявок продлится до 2 февраля 2026 года.

«Первый сезон конкурса «Картина мира» уже доказал высокую востребованность этой инициативы как мощного трамплина для вхождения молодых талантливых художников из России и со всех континентов мира на глобальную сцену изобразительного искусства, – отметил первый вице-президент Газпромбанка Андрей Серов. – Есть полная уверенность, что новый сезон послужит развитию «Картины мира» как проекта, открывающего молодым дарованиям уникальное окно возможностей для творчества на тему истинных ценностей».

Ответственный секретарь конкурса Алексей Лебедев объявил о нововведениях второго сезона: «В этом году мы решили расширить номинацию «Цифровое искусство», добавив в него создание работ с использованием нейросетей. Уверен, что наш конкурс станет трамплином для молодых художников и даст им возможности не только заявить о себе, но и познакомиться со своими единомышленниками!».

Тема второго международного конкурса молодых художников «Картина мира» – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участники смогут через свои работы показать, как история и традиции их народа влияют на современное искусство. Конкурс призван стать мостом между традициями и современностью, прошлым и будущим, создавая пространство для культурного обмена и взаимодействия. Молодые художники представят свои работы на значимые социальные, культурные и философские темы.

«Для Третьяковской галереи участие в конкурсе «Картина мира» – это не просто возможность поддержать молодых художников, а способ понять, как новое поколение видит свое культурное наследие, традиции национального искусства, его значение для гармоничного развития общества. Мы верим, что именно через творчество рождается подлинный диалог между народами, а искусство становится универсальным языком взаимопонимания», – сказала сопредседатель Творческого совета конкурса, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева.

Уникальность конкурса заключается в его доступности – любой художник в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от уровня подготовки и места проживания, может подать заявку. В рамках первого конкурса молодых художников «Картина мира» организаторами было получено 1447 оригинальных работ от художников из 65 стран.