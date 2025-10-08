Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.7 комментариев
Начался второй сезон международного конкурса молодых художников «Картина мира»
Начался прием заявок на второй международный конкурс молодых художников «Картина мира», сообщили организаторы конкурса в Международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге, где открылась выставка финалистов и участников первого сезона.
Экспозиция стала продолжением успешной выставки «Картина мира» в филиале Третьяковской галереи в Калининграде. На выставке в Екатеринбурге представлены 19 работ 17 художников из России, Ливии, США, Турции, Демократической Республики Конго, Китая и Вьетнама. Это произведения победителей конкурса и участников, чьи работы вошли в коллекцию «Газпромбанка», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер высоко оценил масштаб конкурса и его тематическую направленность: «Я очень рад, что Екатеринбург стал вторым городом в России, где проходит выставка «Картина мира». До нас ее принимал только филиал Третьяковки в Калининграде. Конечно же, в этом большая заслуга организаторов – их энтузиазма, искренней любви и увлеченности своим делом. Но есть и закономерность. Свердловская область расположена по обе стороны Уральского хребта, на границе Европы и Азии. И неспроста говорят, что судьба Урала – быть местом встречи и порождать что-то новое, выплавлять новые образы и смыслы. Поэтому, где, как не в нашем регионе, вести межкультурный диалог. Проводить выставку, главная задача которой – показать все богатство и многообразие национальных ценностей и традиций».
В ходе торжественной церемонии открытия выставки были объявлены номинации и условия второго международного конкурса молодых художников «Картина мира». Заявки принимаются в трех номинациях: «Графика», «Живопись» и «Цифровое искусство». Во втором конкурсе появится специальная номинация, приуроченная к 170-летию Третьяковской галереи. Прием заявок продлится до 2 февраля 2026 года.
«Первый сезон конкурса «Картина мира» уже доказал высокую востребованность этой инициативы как мощного трамплина для вхождения молодых талантливых художников из России и со всех континентов мира на глобальную сцену изобразительного искусства, – отметил первый вице-президент Газпромбанка Андрей Серов. – Есть полная уверенность, что новый сезон послужит развитию «Картины мира» как проекта, открывающего молодым дарованиям уникальное окно возможностей для творчества на тему истинных ценностей».
Ответственный секретарь конкурса Алексей Лебедев объявил о нововведениях второго сезона: «В этом году мы решили расширить номинацию «Цифровое искусство», добавив в него создание работ с использованием нейросетей. Уверен, что наш конкурс станет трамплином для молодых художников и даст им возможности не только заявить о себе, но и познакомиться со своими единомышленниками!».
Тема второго международного конкурса молодых художников «Картина мира» – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участники смогут через свои работы показать, как история и традиции их народа влияют на современное искусство. Конкурс призван стать мостом между традициями и современностью, прошлым и будущим, создавая пространство для культурного обмена и взаимодействия. Молодые художники представят свои работы на значимые социальные, культурные и философские темы.
«Для Третьяковской галереи участие в конкурсе «Картина мира» – это не просто возможность поддержать молодых художников, а способ понять, как новое поколение видит свое культурное наследие, традиции национального искусства, его значение для гармоничного развития общества. Мы верим, что именно через творчество рождается подлинный диалог между народами, а искусство становится универсальным языком взаимопонимания», – сказала сопредседатель Творческого совета конкурса, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева.
Уникальность конкурса заключается в его доступности – любой художник в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от уровня подготовки и места проживания, может подать заявку. В рамках первого конкурса молодых художников «Картина мира» организаторами было получено 1447 оригинальных работ от художников из 65 стран.