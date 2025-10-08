Конкурс РСВ «Лидеры АПК» стартовал на выставке «Золотая осень»

Tекст: Ольга Иванова

Конкурс управленцев «Лидеры агропромышленного комплекса» стартовал на 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, передает ТАСС. Проект реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» и направлен на выявление и развитие лучших управленцев в сельском хозяйстве. Его старт, задачи и концепция были представлены премьер-министру Михаилу Мишустину.

Гендиректор платформы и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул: «Конкурс "Лидеры АПК" выстроен для выявления, объединения и развития лучших управленцев, которые обладают компетенциями развития сельского хозяйства». Он уточнил, что задача по запуску конкурса поставлена президентом России Владимиром Путиным, который возглавляет наблюдательный совет платформы.

Конкурс пройдет в несколько этапов. До 9 ноября организаторы откроют регистрацию участников, далее состоится очный этап с отбором сильнейших, а финал пройдет в высшей школе управленцев сельского хозяйства в «Сенеже».

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и считается крупнейшим деловым событием в сфере АПК. Форум традиционно приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября.