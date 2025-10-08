Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.3 комментария
Конкурс РСВ «Лидеры АПК» стартовал на выставке «Золотая осень»
На выставке «Золотая осень» дан старт конкурсу «Лидеры АПК», задача которого – найти и поддержать лучших управленцев в российском сельском хозяйстве.
Конкурс управленцев «Лидеры агропромышленного комплекса» стартовал на 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, передает ТАСС. Проект реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» и направлен на выявление и развитие лучших управленцев в сельском хозяйстве. Его старт, задачи и концепция были представлены премьер-министру Михаилу Мишустину.
Гендиректор платформы и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул: «Конкурс "Лидеры АПК" выстроен для выявления, объединения и развития лучших управленцев, которые обладают компетенциями развития сельского хозяйства». Он уточнил, что задача по запуску конкурса поставлена президентом России Владимиром Путиным, который возглавляет наблюдательный совет платформы.
Конкурс пройдет в несколько этапов. До 9 ноября организаторы откроют регистрацию участников, далее состоится очный этап с отбором сильнейших, а финал пройдет в высшей школе управленцев сельского хозяйства в «Сенеже».
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и считается крупнейшим деловым событием в сфере АПК. Форум традиционно приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября.