Пашинян поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, особо отметив значимость усилий российского лидера для укрепления двустороннего сотрудничества.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает ТАСС. В ходе беседы Пашинян выразил особую благодарность Путину за его личный вклад в развитие отношений между двумя странами.
Он также подчеркнул важность дальнейшего укрепления связей между Арменией и Россией, отметив значимость совместной работы для будущего партнерства. По данным пресс-службы правительства Армении, стороны обменялись наилучшими пожеланиями.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить сотрудничество.
Президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и лидеров зарубежных стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения.