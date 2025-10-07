Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает ТАСС. В ходе беседы Пашинян выразил особую благодарность Путину за его личный вклад в развитие отношений между двумя странами.

Он также подчеркнул важность дальнейшего укрепления связей между Арменией и Россией, отметив значимость совместной работы для будущего партнерства. По данным пресс-службы правительства Армении, стороны обменялись наилучшими пожеланиями.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить сотрудничество.

Президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и лидеров зарубежных стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения.