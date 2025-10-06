НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.8 комментариев
Путину доложили о работе по восстановлению лесов России
У президента Владимира Путина с докладом побывал вице-премьер Дмитрий Патрушев, он сообщил, что несколько последних лет в стране лесов появляется больше, чем исчезает.
«Хотел бы уточнить по лесам. Вы сказали, что мы лесов восстанавливаем больше, чем что?» – спросил Патрушева глава государства, передает РИА «Новости».
Вице-премьер пояснил, что в стране леса «выбывают» из-за пожаров и промышленного производства, но ведется лесовосстановление.
«У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает. Поэтому в принципе мы много что сделали», – сказал Патрушев.
«Это очень приятно слышать», – сказал в ответ Путин.
Ранее глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников заявлял, что леса России, поврежденные в ходе боевых действий, планируется полностью восстановить за два года после завершения разминирования и разбора сооружений.