Путину доложили о работе по восстановлению лесов России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Хотел бы уточнить по лесам. Вы сказали, что мы лесов восстанавливаем больше, чем что?» – спросил Патрушева глава государства, передает РИА «Новости».

Вице-премьер пояснил, что в стране леса «выбывают» из-за пожаров и промышленного производства, но ведется лесовосстановление.

«У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает. Поэтому в принципе мы много что сделали», – сказал Патрушев.

«Это очень приятно слышать», – сказал в ответ Путин.

Ранее глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников заявлял, что леса России, поврежденные в ходе боевых действий, планируется полностью восстановить за два года после завершения разминирования и разбора сооружений.