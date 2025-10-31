Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Василевский обошел Хабибулина по числу побед в НХЛ
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил 334-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ, выйдя на третье место среди россиян.
Как передает ТАСС, Андрей Василевский отразил двадцать бросков и помог «Тампе» победить «Даллас» со счетом 2:1 в овертайме. Победные шайбы в составе его команды забросили Брэндон Хэйгел и Энтони Сирелли, у проигравших отличился Адам Эрни.
Благодаря этой победе общее количество выигрышей Василевского в регулярных чемпионатах НХЛ достигло 334. Этот показатель позволил ему обойти Николая Хабибулина, который ранее занимал третье место среди российских голкиперов по количеству побед.
Больше побед среди российских вратарей в НХЛ имеют только двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский из «Флориды» (434) и Евгений Набоков (353), который уже завершил карьеру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский принесли победу клубу Tampa Bay Lightning в матче с Philadelphia Flyers. Оба хоккеиста вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги.