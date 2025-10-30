Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны Донецкой народной республики, установлен срок завершения процедуры в течение шести месяцев.
Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны республики, сообщает РИА «Новости». Согласно документу, соответствующее ведомство будет упразднено, а на его базе сформируют ликвидационную комиссию с возможностью привлечения специалистов других исполнительных органов власти республики по согласованию с их руководителями.
В тексте указа особо отмечается: «Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой народной республики...; утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в случае необходимости государственных гражданских служащих иных исполнительных органов ДНР по согласованию с их руководителями».
Денис Пушилин также распорядился предоставить ему итоговый ликвидационный баланс министерства обороны, а финансирование всех расходов, связанных с этим процессом, должно быть обеспечено. Процедура упразднения министерства должна быть завершена не позднее шести месяцев с момента официальной публикации указа, который вступает в силу немедленно.