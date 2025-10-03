  • Новость часаПротестующие в Марокко ранили сотни полицейских
    Путин обозначил принципы полицентричного мира
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой без транспондеров
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    3 октября 2025, 01:55 • Новости дня

    Сальвадор перехватил крупнейшую за год партию кокаина

    ВМС Сальвадора задержали судно с 1,8 тонны кокаина на борту

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морской флот Сальвадора задержал судно с тремя эквадорцами и почти двумя тоннами кокаина, стоимость груза превысила 44 млн долларов.

    Как передает ТАСС, ВМС Сальвадора в Тихом океане задержали судно на расстоянии более двух тысяч километров от побережья страны. На борту находились трое граждан Эквадора, которые перевозили 1 795 кг кокаина.

    Президент Найиб Букеле отметил, что стоимость изъятых наркотиков составила свыше 44,8 млн долларов, что стало рекордной партией за последний период. Он подчеркнул, что изъятие такого груза является серьезным ударом по международной наркоторговле.

    По словам главы государства, только с начала 2024 года и за прошедшие месяцы 2025 года власти Сальвадора изъяли 39 тонн наркотиков на сумму более 977 млн долларов. Букеле заверил, что страна продолжит активную борьбу против преступных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем изъятого кокаина во Франции в первом полугодии 2025 года достиг 37,5 тонн и стал рекордным. Во Франции в порту Дюнкерка при досмотре контейнера обнаружили около одной тонны кокаина, а правоохранители задержали девять подозреваемых.

    В морском порту Петербурга в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили 1 750 кг кокаина на сумму свыше 20 млрд рублей.

    2 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31

    Fox News: Генсек НАТО Рютте повысил голос на премьера Эстонии Михала

    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31
    @ IMAGO/Tairo Lutter/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе спора по вопросу реагирования на «вторжения» в воздушное пространство стран НАТО генсек альянса Марк Рютте повысил голос на премьера Эстонии Кристена Михала, сообщает Fox News со ссылкой на официальные источники.

    По данным Fox News, конфликт произошел на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 статью устава НАТО, потребовав консультаций по поводу инцидента. «Недавние... вторжения в воздушное пространство НАТО усилили разногласия внутри альянса касательно того, как реагировать на них», – приводит РИА «Новости» текст сообщения канала.

    Сообщается, что «генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся в конфликте с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом» и «даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге». Собеседники телеканала отметили, что Рютте убежден – обращаться за консультациями по каждому инциденту нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михал заявил, что три российских МиГ-31 якобы «вторглись» в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Минобороны России отметило, что полет проходил по международным правилам, а маршрут самолетов лежал над нейтральными водами.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО обсуждают возможность нанесения ударов по российским военным самолетам, если они будут нарушать воздушные границы НАТО. Рютте выступил против подобных планов.

    2 октября 2025, 15:10 • Новости дня
    Число пользователей Мax превысило 40 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пользователей мессенджера Мax превысило 40 млн с момента запуска, за это время было осуществлено более 500 млн звонков и отправлено свыше 2 млрд сообщений.

    В тестировании каналов мессенджера участвуют свыше 8 тыс. авторов и блогеров из платформ ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассники, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В числе новых участников – известные актеры, певцы и продюсеры, среди которых Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Зоя Бербер и Иосиф Пригожин.

    С 15 сентября в Мax запущена возможность оформления Цифрового ID, который служит аналогом бумажных документов. Эта функция позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя и возраст при покупке товаров категории 18+.

    Внедрение Цифрового ID началось на кассах самообслуживания в крупнейших торговых сетях страны, включая «Пятерочку», «Магнит» и «Перекресток».

    Кроме того, в сентябре чат-боты МФЦ на базе Мax появились в 39 российских регионах. С помощью чат-бота граждане могут проверить статус обращения, записаться на прием, а также получить информацию по адресам, статистике посещения и состоянию очереди в отделениях.

    Ранее национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    2 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о конфликте с Азербайджаном

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время саммита Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон в шутку шлепнул по лицу премьера Албании Эди Раму после его шутки о «конфликте с Азербайджаном».

    Премьер-министр Албании Эди Рама, находясь на саммите Европейского политического сообщества вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сделал шутливое заявление о конфликте между Албанией и Азербайджаном. Рама отметил, что Дональд Трамп якобы положил конец их «конфликту» и предложил Макрону поздравить их с «мирной сделкой», передает «Газета.Ru».

    Макрон, засмеявшись вместе с коллегами, в ответ на шутку шлепнул Раму по лицу и после этого покинул компанию. Шутка Рамы была связана с оговоркой, допущенной Дональдом Трампом в интервью Fox News, когда американский лидер перепутал Албанию с Арменией, рассказывая о якобы урегулированных им военных конфликтах.

    Президент США не смог выговорить несколько географических названий в эфире при беседе с журналистом Марком Левиным.

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    2 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более суровым санкциям против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    После неформального саммита ЕС в Дании фон дер Ляйен заявила, что пришло время «еще больше увеличить давление» на Россию, передает РИА «Новости».

    «И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям», – сказала глава ЕК, пояснив, что вместо прежней системы санкций, которые вводились поэтапно, предлагается существенно более жесткие ограничения, особенно в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли. «И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила предложения по новым санкциям. ЕС захотел ввести ограничения на поездки всех сотрудников дипмиссий России. Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России. Еврокомиссия планирует отказаться от закупок СПГ из России к 2026 году. Стало известно о планах ЕС ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии.

    2 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    МИД: В итальянских тюрьмах зафиксированы смерти российских граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия содержания заключенных в тюрьмах Италии вызывают серьезные опасения, говорится в докладе МИД России.

    По данным доклада, в итальянских тюрьмах фиксируются смертельные случаи с гражданами России, передает РИА «Новости».

    «Серьезные опасения вызывают условия существования заключенных в итальянских тюрьмах, которые нередко представляют угрозу их здоровью и жизни... Фиксируются смертельные случаи с российскими гражданами в итальянских тюрьмах», – говорится в документе.

    В МИД напомнили, что в декабре 2024 года «Обсерватория по правам человека» опубликовала сведения о пытках и нечеловеческом обращении с заключенными в тюрьме города Трапани, в которых подозреваются более десятка сотрудников. По состоянию на 31 декабря 2024 года в тюрьмах содержалось 60637 человек при допустимой вместимости 51347 человек.

    МИД указал, что в 2020 году в итальянской тюрьме покончил с собой россиянин, а в 2023 году еще один гражданин России умер от остановки сердца в другой тюрьме, объявив голодовку из-за отказа в переводе в Россию.

    В августе Британия досрочно освободила 26 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем.

    В марте Франция побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах.

    2 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек
    В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной радезарегистрирован законопроект о замене названия монет национальной валюты Украины с «копеек» на «шаги».

    В настоящее время украинская национальная валюта гривна делится на 100 копеек. В пояснительной записке к инициативе указывается, что изменение названия на «шаг» позволит «возродить» национальные денежные «традиции» и завершить реформу, начатую в 1996 году, передает РИА «Новости».

    Законопроект был зарегистрирован в парламенте в понедельник. Среди его инициаторов значатся председатель Рады Руслан Стефанчук, а также депутаты от партии Владимира Зеленского: Александр Корниенко, Елена Кондратюк и Максим Павлюк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости переименовать копейки в шаги. Он объяснил, что название «копейка» связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.


    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 07:46 • Новости дня
    Бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области 57-я бригада ВСУ лишилась более тридцати бойцов после того, как офицеры покинули позиции ради праздника, сообщили в российских силовых структурах.

    Огромные потери 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла в районе Волчанска из-за отсутствия управления на командно-наблюдательных пунктах, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, военнослужащие оказались дезорганизованы и лишились более тридцати человек.

    Собеседник агентства заявил: «Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев».

    По их данным, причиной этого стало то, что офицерский состав уехал на празднование дня защитника Украины, который отмечают первого октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    2 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью

    Макрон выступил за длительную задержку танкеров с нефтью из России

    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    Президент Франции предложил в рамках коалиции задерживать суда, перевозящие российскую нефть, на длительный срок, передает ТАСС.

    Он заявил, что такие меры позволят уничтожить бизнес-модель перевозчиков и вынудят их менять логистику, что снизит эффективность транспортировки.

    Макрон отметил, что ранее Франция уже задержала у своих берегов танкер, следовавший из российского порта в Индию и шедший под «фальшивым флагом». По его словам, остановка судна на одну-две недели позволила подорвать поставки из России и проверить соответствие судна международным правилам.

    Он подчеркнул, что считает «теневой флот» отличной целью для повышения эффективности давления на Россию и предложил совместную работу с НАТО в рамках «коалиции желающих».

    Ранее несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские танкеры якобы превращаются в центры управления дронами, угрожающими европейским аэропортам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о задержании нефтяного танкера у берегов Франции.

    2 октября 2025, 06:32 • Новости дня
    Глава Дагестана осудил нападение толпы подростков на двух школьников в Махачкале
    Глава Дагестана осудил нападение толпы подростков на двух школьников в Махачкале
    @ Официальный Telegram-канал пресс-службы главы Дагестана

    Tекст: Антон Антонов

    Родители подростков, участвовавших в нападении толпой на сверстников в Махачкале, должны понести ответственность, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Инцидент произошел в среду возле махачкалинской школы. Видеозаписи, опубликованные в соцсетях, зафиксировали, как группа подростков избивает двух лежащих на земле сверстников, передает РИА «Новости».

    МВД республики сообщило, что шесть человек доставлены в полицию, один участник драки госпитализирован. Его состояние стабилизировалось после оказания медицинской помощи, уточнили в минздраве республики.

    Министерство образования и науки Дагестана сообщило, что в конфликте принимали участие обучающиеся трех школ и совершеннолетние, часть из них занимались в одной секции вольной борьбы.

    «Возмущен событием, произошедшим в одной из махачкалинских школ. Группа подростков толпой избила двух своих сверстников», – заявил Меликов в Telegram.

    По словам Меликова, «родители, «воспитавшие» тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность». Он заявил, что также необходимо «строго спросить и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео».

    Меликов отметил, что конфликты бывали и в его школьные годы, но бить одного толпой всегда «считалось подлым и гнусным», особенно в Дагестане.

    Глава региона подчеркнул, что взрослым стоит больше заниматься воспитанием детей и объяснять им разницу между реальной жизнью и компьютерными играми, которые могут провоцировать агрессию. Меликов добавил, что «каждый участник потасовки вынужден будет осознать неприемлемость своего поведения», и власти продолжат следить за развитием ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале в мае произошли массовые драки среди подростков. Полиция задержала 67 человек.

    2 октября 2025, 17:40 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер и каскадер Сергей Рыбин, известный по ролям в популярных российских сериалах, ушел из жизни на 52-м году.

    Об этом сообщил портал Кино-театр.ру. Рыбин был известен по ролям в популярных российских сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», а также участвовал в таких проектах, как «Война и мир» и «Морские дьяволы», передает «Рен-ТВ».

    На прошлой неделе, 27 сентября, умер еще один актер из «Тайн следствия» – Александр Иовлев. Он приобрел популярность благодаря ролям в сериалах «Тамбовская волчица», «Омут», «Ментовские войны» и «Попытка к бегству». Причины смерти актеров не уточняются.

    Ранее сообщалось, что Кирилл Датешидзе, сыгравший адвоката Геворкяна в «Улицах разбитых фонарей» и воспитавший сотни актеров в Петербурге, скончался после продолжительной болезни.

    2 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое украинских военных сдались в плен во время зачистки позиций у опорного пункта, подвергшегося авиаудару рядом с Купянском.

    Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе Купянска, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о трех украинских военных.

    По данным источника агентства, сдача произошла в ходе зачистки возле одного из опорных пунктов, который ранее подвергся авиационному удару. Представители силовых структур уточнили, что военнослужащие приняли решение сдаться после того, как позиции были атакованы и окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ передали с помощью дрона российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

  • О газете
