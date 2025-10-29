России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Число жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро достигло 128 человек
Количество погибших в результате масштабной полицейской операции против «Красной команды» в Рио-де-Жанейро может достичь 128 человек.
По информации портала G1, жители фавел, где прошла спецоперация против группировки «Красная команда», вынесли на площадь Сан-Лукас не менее 64 тел погибших утром среды. СМИ уточняет, что с учетом официальных данных об уже 64 жертвах общее число погибших может возрасти до 128 человек.
Еще четыре погибших – это сотрудники полиции, участвовавшие в операции на севере Рио-де-Жанейро. В мероприятии были задействованы примерно 2500 сотрудников полиции города, передает G1.
«Жители северной части Рио-де-Жанейро вынесли по меньшей мере 64 тела на площадь Сан-Лукас рано утром в среду. (Таким образом) погибло 128 человек», – заявляет агентство со ссылкой на очевидцев.
Официальные власти пока подтверждают только 64 погибших с учетом силовиков среди них. В полиции объясняют, что число жертв может увеличиться после окончательной проверки всех районов операции и подтверждения личности погибших.
Группировка «Красная команда» считается одной из самых старых и опасных криминальных структур в Рио-де-Жанейро, контролирующей ряд кварталов мегаполиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате вооруженного столкновения между полицией и бандой в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 64 человека, в том числе четыре сотрудника полиции. В ходе операции против банды в Рио-де-Жанейро заявлена гибель двадцати человек, включая двоих полицейских.