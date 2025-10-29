Набиуллина заявила о пути к стагфляции и кризису через «накачку» спроса

Tекст: Вера Басилая

Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации назвала опасной для экономики монетарную политику стимулирования спроса и предостерегла от ее применения. Она подчеркнула, что подобные действия способны бросить экономику далеко назад, приводя в пример опыт России в 90-е годы и ситуацию в других странах, передает ТАСС.

Глава регулятора объяснила, что снижение инфляции не противоречит целям экономического роста и национальному развитию. По мнению Набиуллиной, временный экономический скачок за счет отказа от ценовой стабильности завершится серьезными негативными последствиями, включая финансовый кризис.

Во время выступления она отдельно указала на необходимость бороться с высоким ростом цен, несмотря на возникающие сложности, чтобы инфляция не стала хронической проблемой. Она уточнила, что инфляция является серьезной социальной проблемой, особенно для уязвимых слоев населения, включая пенсионеров и многодетные семьи, поскольку они первыми страдают от роста цен.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что перед регулятором стоит задача взять инфляцию под контроль.

Министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал инфляцию в России на уровне 6,8%.

Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год, чтобы стабилизировать цены.