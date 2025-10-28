Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Полиция изъяла в Калининграде поддельные жидкости для вейпов на 93 млн рублей
В Калининграде сотрудники полиции изъяли крупную партию немаркированных жидкостей для вейпов на сумму 93 млн рублей у местного предпринимателя, сообщили в региональном управлении МВД.
Следователи полиции выявили и изъяли более 43 тыс. флаконов с жидкостями для вейпов и около 7 тыс. электронных сигарет, которые не имели обязательной маркировки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Продукция неизвестного происхождения продавалась оптом местным индивидуальным предпринимателем в течение полутора лет. Сообщается, что стоимость изъятых товаров превышает 93 млн рублей.
Пресечен оборот никотинсодержащей продукции без необходимых идентификационных знаков. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров.
Ранее в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.
До этого в Госдуме предложили рассмотреть полный запрет продажи вейпов в России.