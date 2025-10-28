Полиция изъяла в Калининграде поддельные жидкости для вейпов на 93 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Следователи полиции выявили и изъяли более 43 тыс. флаконов с жидкостями для вейпов и около 7 тыс. электронных сигарет, которые не имели обязательной маркировки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Продукция неизвестного происхождения продавалась оптом местным индивидуальным предпринимателем в течение полутора лет. Сообщается, что стоимость изъятых товаров превышает 93 млн рублей.

Пресечен оборот никотинсодержащей продукции без необходимых идентификационных знаков. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров.

Ранее в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.

До этого в Госдуме предложили рассмотреть полный запрет продажи вейпов в России.