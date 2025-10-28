МВД: Мошенники через сервисы знакомств находят геолокацию школьников

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники, выдавая себя за новых знакомых, просят школьников отправить геолокацию после общения в ботах знакомств, якобы для личной встречи, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

После отправки геометки на телефон подростка приходит видеофайл с человеком в военной форме, который заявляет, что по координатам будет нанесен удар ракетами и беспилотниками. Затем поступает звонок якобы от сотрудника российских спецслужб, который угрожает уголовной ответственностью за передачу данных, утверждая, что это помощь в организации теракта.

Псевдосотрудник требует снять на видео банковские приложения родителей, отыскать ценные вещи дома и передать их «курьеру». Таким способом аферисты, согласно информации МВД, пытаются выманить деньги и ценности у школьников и их семей, используя психологическое давление. Волк подчеркнула, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут угрожать и запрашивать подобные данные.

Для предотвращения подобных случаев ведомство рекомендует блокировать подозрительные контакты, не выполнять инструкции неизвестных лиц и предупреждать знакомых о рисках виртуальных знакомств.

Также МВД предупреждало, что ближе к ноябрьским распродажам активизировались мошенники, которые копируют сайты известных брендов и устраивают фейковые скидки, чтобы выманить у граждан деньги.

Кроме того, в Москве зафиксировали случаи, когда мошенники, представляясь школьными учителями, требуют у учеников по телефону назвать код из SMS под предлогом обращения от директора.