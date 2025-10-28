Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
МВД: Мошенники через сервисы знакомств находят геолокацию школьников
Иностранные мошенники в мессенджерах под видом онлайн-знакомств выманивают у российских школьников конфиденциальные данные, угрожая уголовной ответственностью, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мошенники, выдавая себя за новых знакомых, просят школьников отправить геолокацию после общения в ботах знакомств, якобы для личной встречи, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
После отправки геометки на телефон подростка приходит видеофайл с человеком в военной форме, который заявляет, что по координатам будет нанесен удар ракетами и беспилотниками. Затем поступает звонок якобы от сотрудника российских спецслужб, который угрожает уголовной ответственностью за передачу данных, утверждая, что это помощь в организации теракта.
Псевдосотрудник требует снять на видео банковские приложения родителей, отыскать ценные вещи дома и передать их «курьеру». Таким способом аферисты, согласно информации МВД, пытаются выманить деньги и ценности у школьников и их семей, используя психологическое давление. Волк подчеркнула, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут угрожать и запрашивать подобные данные.
Для предотвращения подобных случаев ведомство рекомендует блокировать подозрительные контакты, не выполнять инструкции неизвестных лиц и предупреждать знакомых о рисках виртуальных знакомств.
Также МВД предупреждало, что ближе к ноябрьским распродажам активизировались мошенники, которые копируют сайты известных брендов и устраивают фейковые скидки, чтобы выманить у граждан деньги.
Кроме того, в Москве зафиксировали случаи, когда мошенники, представляясь школьными учителями, требуют у учеников по телефону назвать код из SMS под предлогом обращения от директора.