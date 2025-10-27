МГЛУ стал 16-м вузом в программе «Добрый день» в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

В Москве прошел просветительский интенсив «Интеллекты на службе Добра» в рамках всероссийской образовательной программы «Добрый день» от Академии развития гражданского общества «Добрино» и Росмолодежи. В мероприятии приняли участие более 300 студентов Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), которые познакомились с моделью семи интеллектов, актуальных для современного мира, и приняли участие в первой доброй акции на базе вуза, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Замруководителя департамента развития образования и наставничества Ассоциации Добро.рф Илья Демидов отметил, что МГЛУ стал 16-м российским вузом, присоединившимся к программе. «На площадке вуза мы сегодня говорили о добровольчестве… Многие сегодня приняли участие в своей первой полезной акции. В этот раз ребят ожидала творческая программа, организованная студентами МГЛУ. Для нас это очень важно, потому что добро, созидание, творчество почти всегда идут рука об руку», – заявил Демидов.

Особенностью интенсива в Москве стал концерт студенческой хоровой капеллы МГЛУ «Musica Linguae» и тренинг по эффективным коммуникациям от ведущего «Россия 24» Романа Плюсова. По словам директора «Мосволонтера» Александра Левита, программа позволяет молодым людям узнавать о возможностях волонтерства и выстраивать полезные связи внутри сообщества.

Руководитель волонтерского центра МГЛУ Анастасия Рябова рассказала, что среди студентов вуза наиболее популярны событийное и социальное волонтерство, а также помощь на языковых мероприятиях. Проректор по молодежной политике Иннара Гусейнова сообщила, что на платформе Добро.рф зарегистрировано 124 студента МГЛУ, еще 524 ожидают присоединения к волонтерской деятельности.