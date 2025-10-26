Всероссийский день гимнастики отпраздновали в Казани

Tекст: Антон Антонов

Кульминацией спортивного праздника стало гала-шоу, посвященное 140-летию российской гимнастики. Его открыли президент Федерации гимнастики России, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и премьер Татарстана Алексей Песошин.

«Всероссийский день гимнастики – праздник грации и силы. На самом деле все мы с раннего детства занимаемся гимнастикой. В этом году – юбилей 140 лет с момента проведения первых гимнастических соревнований. Практически все это время мы являемся лидерами на международной арене», – сказал Белозеров.

Он поздравил российских гимнастов, которые выступили на чемпионате мира: «Ангелина Мельникова защитила свой статус абсолютной чемпионки, а Даниел Маринов завоевал бронзу».

«После длительного перерыва мы вернулись на международную арену и показали класс.

Федерация гимнастики России была объединена в прошлом году. За это время мы проделали очень большую работу с Международной федерацией гимнастики по восстановлению прав наших спортсменов. Пока это нейтральный статус, но это уже результат», – заявил Белозеров.

Темой шоу стала история развития гимнастики в России, начиная с 1885 года, когда в стране прошли первые официальные соревнования. Более 450 гимнастов выступили на арене и показали номера о становлении спортивной и художественной гимнастики в России, триумфах советских и российских спортсменов и о новых дисциплинах – акробатике, батуте и аэробике. Организаторами праздника выступили правительство Татарстана и Федерация гимнастики России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 25 октября, в последнюю субботу октября, отмечали Всероссийский день гимнастики. Праздник проводится ежегодно с 1999 года по инициативе Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации спортивной гимнастики России. Праздник охватывает обе основные формы гимнастики – спортивную и художественную.