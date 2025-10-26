Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Всероссийский день гимнастики отпраздновали в Казани
В Казани состоялось празднование Всероссийского дня гимнастики, в ходе которого Дарья Нагорная, Дмитрий Ушаков, Лала Крамаренко, Никита Федоренко и другие звезды российской гимнастики провели мастер-классы для юных спортсменов.
Кульминацией спортивного праздника стало гала-шоу, посвященное 140-летию российской гимнастики. Его открыли президент Федерации гимнастики России, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и премьер Татарстана Алексей Песошин.
«Всероссийский день гимнастики – праздник грации и силы. На самом деле все мы с раннего детства занимаемся гимнастикой. В этом году – юбилей 140 лет с момента проведения первых гимнастических соревнований. Практически все это время мы являемся лидерами на международной арене», – сказал Белозеров.
Он поздравил российских гимнастов, которые выступили на чемпионате мира: «Ангелина Мельникова защитила свой статус абсолютной чемпионки, а Даниел Маринов завоевал бронзу».
«После длительного перерыва мы вернулись на международную арену и показали класс.
Федерация гимнастики России была объединена в прошлом году. За это время мы проделали очень большую работу с Международной федерацией гимнастики по восстановлению прав наших спортсменов. Пока это нейтральный статус, но это уже результат», – заявил Белозеров.
Темой шоу стала история развития гимнастики в России, начиная с 1885 года, когда в стране прошли первые официальные соревнования. Более 450 гимнастов выступили на арене и показали номера о становлении спортивной и художественной гимнастики в России, триумфах советских и российских спортсменов и о новых дисциплинах – акробатике, батуте и аэробике. Организаторами праздника выступили правительство Татарстана и Федерация гимнастики России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 25 октября, в последнюю субботу октября, отмечали Всероссийский день гимнастики. Праздник проводится ежегодно с 1999 года по инициативе Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации спортивной гимнастики России. Праздник охватывает обе основные формы гимнастики – спортивную и художественную.