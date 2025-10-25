Женщина впервые заняла пост вице-премьера Вьетнама

Впервые в истории Вьетнама вице-премьером правительства стала женщина

Tекст: Мария Иванова

Национальное собрание Вьетнама впервые в истории одобрило назначение женщины на пост заместителя премьер-министра, передает ТАСС.

Фам Тхи Тхань Ча, ранее возглавлявшая министерство внутренних дел и партийный комитет провинции Зялай, официально утвердилась в должности по итогам голосования на заключительной сессии пятнадцатого созыва парламента в Ханое. Ее кандидатуру поддержали 429 из 430 присутствовавших депутатов.

Фам Тхи Тхань Ча стала первой женщиной-заместителем премьер-министра в истории страны. 61-летняя уроженка центральной провинции Нгеан вошла в руководство кабмина вместе с новым заместителем Хо Куок Зунгом, увеличив число членов правительства до 10 человек, включая премьер-министра Фам Минь Чиня.

Помимо новых вице-премьеров, депутаты утвердили назначения на три министерских поста. Ле Куок Чунг, исполнявший с августа обязанности главы МИД, официально утвержден министром иностранных дел. До Тхань Бинь занял пост министра внутренних дел вместо Фам Тхи Тхань Ча, а Чан Дык Тханг стал министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Согласно конституции Вьетнама, Национальное собрание обладает высшими полномочиями по согласованию и утверждению ключевых кадровых решений в правительстве и государственных органах. Решения, принятые на сессии, дают старт новой этапу работы правительства страны.

Напомним, на этой неделе Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии.