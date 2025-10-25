Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Впервые в истории Вьетнама вице-премьером правительства стала женщина
Фам Тхи Тхань Ча заняла должность вице-премьера Вьетнама, став первой женщиной на этом посту в истории государства.
Национальное собрание Вьетнама впервые в истории одобрило назначение женщины на пост заместителя премьер-министра, передает ТАСС.
Фам Тхи Тхань Ча, ранее возглавлявшая министерство внутренних дел и партийный комитет провинции Зялай, официально утвердилась в должности по итогам голосования на заключительной сессии пятнадцатого созыва парламента в Ханое. Ее кандидатуру поддержали 429 из 430 присутствовавших депутатов.
Фам Тхи Тхань Ча стала первой женщиной-заместителем премьер-министра в истории страны. 61-летняя уроженка центральной провинции Нгеан вошла в руководство кабмина вместе с новым заместителем Хо Куок Зунгом, увеличив число членов правительства до 10 человек, включая премьер-министра Фам Минь Чиня.
Помимо новых вице-премьеров, депутаты утвердили назначения на три министерских поста. Ле Куок Чунг, исполнявший с августа обязанности главы МИД, официально утвержден министром иностранных дел. До Тхань Бинь занял пост министра внутренних дел вместо Фам Тхи Тхань Ча, а Чан Дык Тханг стал министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
Согласно конституции Вьетнама, Национальное собрание обладает высшими полномочиями по согласованию и утверждению ключевых кадровых решений в правительстве и государственных органах. Решения, принятые на сессии, дают старт новой этапу работы правительства страны.
