Президент Колумбии отказался «вставать на колени» из-за санкций США
Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал введенные против него санкции США. Его адвокат Дэниел Ковалик связал санкции с позицией Петро по ситуациям вокруг Палестины и Венесуэлы.
«В ответ на эффективную борьбу с наркоторговлей на протяжении десятилетий я получил такое со стороны правительства общества, которому мы оказали такое содействие в сдерживании потребления кокаина. Абсолютный парадокс, но ни шагу назад и никакого стояния на коленях», – приводит слова Петро ТАСС.
По словам Петро, его интересы в США будет представлять юрист Дэниел Ковалик. Ковалик заявил, что санкции носят исключительно политический характер и были введены из-за отказа поддержать возможное вторжение США в Венесуэлу. По его мнению, Вашингтону также не нравится, что Петро сейчас выступает одним из самых известных защитников прав палестинцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США включили президента Колумбии и членов его семьи в список лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Минфин США сообщил, что против них вводятся санкции. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что санкции связаны с ростом производства кокаина в Колумбии до максимальных за последние десятилетия темпов при правлении Петро.