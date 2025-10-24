80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
В течение трех часов средства ПВО сбили 12 самолетных беспилотников, из которых девять были уничтожены в Белгородской области, а еще три – в Курской, сообщили Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указали, что с 15.00 до 18.00 мск дежурные российские средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа. По информации ведомства, девять беспилотников были уничтожены в небе над Белгородской областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение одного часа утром средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа в пяти регионах России, включая Брянскую и Тульскую области.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что две девушки получили тяжелые ранения после атаки дрона в Белгороде.